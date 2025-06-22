YKS'de 51 bin 15 polis ve 4 bin 560 jandarma görev aldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) toplamda 51 bin 15 polis ve 4 bin 560 jandarma personelinin görev yaptığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025 yılı YKS sürecinin başarıyla tamamlandığını belirtti. Öğrencilerin sınav süreçlerini huzur ve güven içinde geçirmeleri için alınan önlemler ve yapılan çalışmalar büyük bir titizlikle yürütüldü.

YKS'de Görev Alan Güvenlik Personeli

51 bin 15 polis

4 bin 560 jandarma personeli

Teşekkür ve Temenniler

Bakan Yerlikaya, görevlerini büyük bir sorumluluk bilinciyle tamamlayan polis ve jandarma personeline teşekkür etti. Ayrıca, YKS'nin öğrenci, veli ve öğretmenler için hayırlı olması temennisinde bulundu.



