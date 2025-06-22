Piknik yaparken anne ve iki oğlu kayalıklardan düştü: Bir ölü iki yaralı

Kocaeli'de yaşanan üzücü bir olayda, ormanlık alanda kayalıklardan düşen bir kadın hayatını kaybetti ve iki oğlu yaralandı. Olay, Başiskele ilçesi Yuvacık Barajı Kazandere mevkisinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte piknik yapmak için bölgeye giden Reyhan K. (37) ile oğulları A.S.Y. ve K.A.Y., yürüyüş sırasında kayalıklardan düştü. Olayın ardından ekipler hızla bölgeye sevk edildi ve müdahalede bulundu.

Olayın Gelişimi

K.A.Y. , düştüğü yerden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.

, düştüğü yerden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Ağabeyi A.S.Y. ve annesi R.K., ekipler tarafından bulundukları bölgeden çıkarıldı.

Müdahale ve Sonuç

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, anne Reyhan K. 'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralı kardeşler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edilerek hızlı bir şekilde müdahale sağlandı.