Suriye'de kiliseye bombalı saldırı: En az 15 ölü

YDT oturumuna alınmayınca sinir krizi geçirip hastaneye kaldırıldı
YDT oturumuna alınmayınca sinir krizi geçirip hastaneye kaldırıldı
Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama: Hakaret asla özgürlük değil!
Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama: Hakaret asla özgürlük değil!
Mustafa Armağan'ın 'Talat Paşa Masondu' Sözlerine Tepki
Mustafa Armağan'ın 'Talat Paşa Masondu' Sözlerine Tepki
Donald Trump Ortadoğu'yu ateşe attı
Donald Trump Ortadoğu'yu ateşe attı
2025-YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
2025-YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
YKS'de tüm oturumlar tamamlandı
YKS'de tüm oturumlar tamamlandı
ABD, Hürmüz boğazının kapanmaması için Çin'in devreye girmesini istedi
ABD, Hürmüz boğazının kapanmaması için Çin'in devreye girmesini istedi
Başörtülü kadına hakaret eden şüpheli şahıs gözaltına alındı
Başörtülü kadına hakaret eden şüpheli şahıs gözaltına alındı
2025 AYT sınavı şaşırttı! Matematik ve Fizik zorladı
2025 AYT sınavı şaşırttı! Matematik ve Fizik zorladı
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
'Hacım, sınavdayım' notu duygulandırdı
'Hacım, sınavdayım' notu duygulandırdı
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bina Hasar Tespitinde Yeni Dönem!
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bina Hasar Tespitinde Yeni Dönem!
Uzmanı Tarih Verdi! Sıcaklıklar Rekor Kıracak
Uzmanı Tarih Verdi! Sıcaklıklar Rekor Kıracak
5 Binden Fazla Personelle Dev Tarım Sayımı Seferberliği
5 Binden Fazla Personelle Dev Tarım Sayımı Seferberliği
'İran, Hürmüz boğazını kapatırsa petrol fiyatları tetiklenir'
'İran, Hürmüz boğazını kapatırsa petrol fiyatları tetiklenir'
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu tamamlandı
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu tamamlandı
Ankara'da Dünyanın En Uzun Çelik Çatılı Stadı Yükseliyor!
Ankara'da Dünyanın En Uzun Çelik Çatılı Stadı Yükseliyor!
Trafikte Büyük Dönüşüm: Her 1000 Otomobilden 15'i Elektrikli!
Trafikte Büyük Dönüşüm: Her 1000 Otomobilden 15'i Elektrikli!
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Litresi 55 TL'yi bulmuştu! Motorinde bu sefer indirim bekleniyor
Litresi 55 TL'yi bulmuştu! Motorinde bu sefer indirim bekleniyor
Bakan Uraloğlu: İran ve Irak'ta 11 Türk Uçağı Kaldı
Bakan Uraloğlu: İran ve Irak'ta 11 Türk Uçağı Kaldı
Hayvanları Koruma Maskesiyle Dolandırıcılık! Milyonlar Buhar Oldu
Hayvanları Koruma Maskesiyle Dolandırıcılık! Milyonlar Buhar Oldu
Başkentte İlk Kadın Başsavcı Vekili Atandı!
Başkentte İlk Kadın Başsavcı Vekili Atandı!
Yüksek Faiz Konut Piyasasını Felç Etti
Yüksek Faiz Konut Piyasasını Felç Etti
Okullarda Yeniden Forma Dönemi! Kriterler Belli Oldu
Okullarda Yeniden Forma Dönemi! Kriterler Belli Oldu
ABD, İran'da üç nükleer tesise hava saldırısı düzenledi
ABD, İran'da üç nükleer tesise hava saldırısı düzenledi
Karne Gününde Fenalaşan Öğretmen Hayatını Kaybetti
Karne Gününde Fenalaşan Öğretmen Hayatını Kaybetti
Kirayı IBAN ile Gönderenler Dikkat!
Kirayı IBAN ile Gönderenler Dikkat!
Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştü
Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştü
Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat Öldürüldü
Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat Öldürüldü
Ana sayfaHaberler Dünya

Suriye'de kiliseye bombalı saldırı: En az 15 ölü

Suriye'nin başkenti Şam'da, Mar Elias Kilisesi'nde yaşanan intihar saldırısı büyük yıkıma yol açtı. Mar Elias Kilisesi'nde meydana gelen patlamada en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2025 20:38, Son Güncelleme : 22 Haziran 2025 20:40
Yazdır
Suriye'de kiliseye bombalı saldırı: En az 15 ölü

Suriye'nin başkenti Şam'ın Dweila Mahallesi'nde bulunan Mar Elias Kilisesi'nde meydana gelen patlama, bölgede büyük bir üzüntüye yol açtı. Kilisede yaşanan patlama, hem yapıda büyük maddi hasara neden oldu hem de çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Olayın ardından güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı önlemler alarak soruşturma başlattı. Saldırının detayları ve etkileriyle ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Patlamanın Detayları

  • Patlama, Mar Elias Kilisesi'nde gerçekleşti.
  • Olayda en az 15 kişi hayatını kaybetti.
  • Bir görgü tanığı, bir intihar bombacısının kilise içinde kendini patlattığını belirtti.
  • Suriye İçişleri Bakanlığı, saldırganın terör örgütü DAEŞ üyesi olduğunu açıkladı.

Güvenlik Önlemleri ve Soruşturma

Patlamanın ardından güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı önlemler aldı ve olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, saldırının faillerini ve olayın arka planını aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber