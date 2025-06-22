Suriye'de kiliseye bombalı saldırı: En az 15 ölü

Suriye'nin başkenti Şam'ın Dweila Mahallesi'nde bulunan Mar Elias Kilisesi'nde meydana gelen patlama, bölgede büyük bir üzüntüye yol açtı. Kilisede yaşanan patlama, hem yapıda büyük maddi hasara neden oldu hem de çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Olayın ardından güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı önlemler alarak soruşturma başlattı. Saldırının detayları ve etkileriyle ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Patlamanın Detayları

Patlama , Mar Elias Kilisesi'nde gerçekleşti.

, Mar Elias Kilisesi'nde gerçekleşti. Olayda en az 15 kişi hayatını kaybetti .

. Bir görgü tanığı, bir intihar bombacısının kilise içinde kendini patlattığını belirtti.

belirtti. Suriye İçişleri Bakanlığı, saldırganın terör örgütü DAEŞ üyesi olduğunu açıkladı.

Güvenlik Önlemleri ve Soruşturma

Patlamanın ardından güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı önlemler aldı ve olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, saldırının faillerini ve olayın arka planını aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.



