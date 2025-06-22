YDT oturumuna alınmayınca sinir krizi geçirip hastaneye kaldırıldı

Samsun'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Yabancı Dil Testi (YDT) oturumuna geç kalan Gül Dilara K. (25), sınav salonuna yetişemeyince sinir krizi geçirdi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi'nde yaşandı. Sınav saatine koşarak gelen Gül Dilara K., kapıların kapandığını görünce büyük bir üzüntü yaşadı.

Olayın Detayları

Kapıların kapanmasının ardından çevrede bulunan vatandaşlar ve sınav görevlileri arasında tartışma çıktı. Vatandaşlar, sınav görevlilerine tepki göstererek kapıların erken kapatıldığını iddia etti. Ayrıca, bazı kişiler genç kızın sınava alınması için tezahürat yaptı.

"Kapıların kapanmasına 1 dakika daha var. Neden kapıyı kapatıyorsunuz? Kolunuzdaki saate bakın. Bir insanın kaderiyle böyle oynayamazsınız. Kız sınava geç kalmadı. Siz kapıları erken kapattınız. Dün 5 dakika geç kalanı içeri aldınız. Bu kızı neden almıyorsunuz?" şeklinde tepkiler dile getirildi.

şeklinde tepkiler dile getirildi. Bazı vatandaşlar ise "al, al" diyerek sınava alınmasını istedi.

Hastaneye Kaldırıldı

Sınava giremeyen Gül Dilara K., vatandaşların yardımıyla bir bankta sakinleştirilmeye çalışıldı. Ardından olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu olay, sınav stresi ve zaman yönetiminin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.



