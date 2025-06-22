Polis, sağlık kontrolüne götürülürken kaçmak isteyen tutukluyu kalçasından vurdu
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından tutuklanan D.B., hastanede kaçmaya çalışınca polis tarafından vuruldu. O
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Haziran 2025 21:03, Son Güncelleme : 22 Haziran 2025 21:05
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşanan olayda, tutuklanıp cezaevine teslim edilmeden önce sağlık raporu için hastaneye götürülen D.B. (23), kaçma girişiminde bulundu. Polis ekipleri tarafından kalçasından vurularak etkisiz hale getirilen D.B., hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 15.30 sıralarında Çarşamba Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.
Olayın Detayları
- D.B., hırsızlık, evrakta sahtecilik, uyuşturucu yetiştiriciliği ve ticareti gibi 12 suç kaydı bulunan bir şüpheliydi.
- Hırsızlık suçundan gözaltına alınan D.B., nöbetçi mahkemece tutuklandıktan sonra cezaevine gönderilmeden önce sağlık kontrolüne götürüldü.
- Sağlık kontrolü sırasında kaçmaya çalışan D.B.'yi durdurmak isteyen polis memuru, önce havaya uyarı ateşi açtı.
- Uyarılara rağmen kaçmaya devam eden D.B., hastanenin yanındaki fındık bahçesine yöneldi.
- Takip sırasında polis memurunun açtığı ateş sonucu kalçasından vurulan D.B., etkisiz hale getirildi.
- Yaralı D.B., ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Soruşturma Başlatıldı
Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Gelişmelerin takip edildiği bildirildi.