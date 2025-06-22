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Yüksekova'da bir okulda sınava sadece 2 öğrenci girdi

Yüksekova'da düzenlenen YDT sınavında, devasa bir okulda sadece iki öğrencinin sınava katılması büyük şaşkınlık yarattı. Sınava giren Elif Temel, yaşadıklarını anlattı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2025 22:39, Son Güncelleme : 22 Haziran 2025 23:52
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Yüksekova'da bir okulda sınava sadece 2 öğrenci girdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yabancı Dil Testi (YDT) oturumunda, bir okulda yalnızca 2 öğrencinin sınava katılması dikkat çekti.

YKS maratonunun son etabı olan YDT, tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova'da da gerçekleştirildi. Saat 15.45'te başlayan ve 120 dakika süren sınavda, adaylara Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde toplam 80 soru yöneltildi.

Yüksekova'da YDT sınavı için öğrenciler iki farklı okulda ter dökerken, ilçe merkezi ile Şemdinli yolu üzerinde bulunan Özel Bilim Anadolu Lisesi'nde sadece iki öğrencinin sınava girmesi dikkat çekti.

Sınav Detayları

  • Sınav Başlangıç Saati: 15.45
  • Sınav Süresi: 120 dakika
  • Soru Sayısı: 80
  • Diller: Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça

Öğrenci Görüşü

Sınava giren Elif Temel, sınav sonrası yaptığı açıklamada, "2 saat boyunca dil sınavına girdik. Zorlu bir maraton oldu. Çünkü çok emek verdik, inşallah karşılığını alırız. Koskocaman okulda sadece 2 kişi girdik sınava. Zoruyla, iyisiyle yaptık tüm soruları." ifadelerini kullandı.


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