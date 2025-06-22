Balık tutarken oltası elektrik teline takılınca akıma kapılarak öldü
Ordu'nun Ünye ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Balık tutmak isteyen Birol Küçük, oltasının elektrik teline değmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonuç vermedi ve genç hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Haziran 2025 23:00, Son Güncelleme : 22 Haziran 2025 23:01
Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, Birol Küçük (17) balık tutarken oltasının elektrik teline takılması sonucu akıma kapılarak yaşamını yitirdi.
Bu tür kazalar, özellikle elektrik hatlarının yakınında yapılan aktivitelerde dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.
Olayın Detayları
- Olay yeri: Ünye ilçesine bağlı Gölevi Mahallesi Sinan Dede Caddesi, Curi Irmağı kenarı
- Olay saati: 18.00 sıraları
- Kazanın nedeni: Oltanın elektrik teline takılması ve akıma kapılma
- Müdahale: Çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi
- Hastane süreci: Birol Küçük, ilk müdahalenin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı
- Sonuç: Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
- Soruşturma: Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Güvenlik Uyarısı
Elektrik hatlarının yakınında balık tutmak veya benzeri aktiviteler yapmak ciddi tehlikeler oluşturabilir. Elektrik tellerine yaklaşmamak ve güvenlik kurallarına uymak, benzer kazaların önlenmesi açısından büyük önem taşır.