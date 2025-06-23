23 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıkları
23 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşecek, Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/15.30/17.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ATO Congresium'da "Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması" programına katılacak.
(Ankara/14.30)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'i ziyaret edecek.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlık ve Türk Kızılay arasında imzalanacak işbirliği protokolüne katılacak.
(Ankara/10.00)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.
(İstanbul/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar, İran'ın misillemesiyle şiddetlenen çatışmalar ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısının ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.
(Tahran/Washington)
2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Beşiktaş Fibabanka, Fenerbahçe Beko'yu Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlayacak.
(İstanbul/20.30)
2- 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de devam edilecek. H Grubu'nda Salzburg-Al Hilal, G Grubu'nda Manchester City-Al Ain, B Grubu'nda Seattle Sounders-PSG ve Atletico Madrid-Botafogo müsabakaları oynanacak.
(Washington/01.00/Atlanta/04.00/Seattle/Los Angeles/22.00)