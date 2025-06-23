Kaza yaptığı için babasından azar işiten genç intihara kalkıştı

Olay, İslahiye ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.G. (26) isimli şahıs, babasına ait araçla park halindeki başka bir araca çarptı.

AZAR İŞİTTİ, İNTİHARA KALKIŞTI

Kaza sonrası babasının sert tepkisine maruz kalan M.G. isimli genç, olay yeri yakınındaki ağır hasarlı binaya çıkarak intihar girişiminde bulundu.

POLİS SON ANDA KOLUNDAN TUTTU

Durum üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler bina çevresinde önlem alırken polis ekipleri ise genci intihardan vazgeçirmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen ikna olmayan genç, binadan atlamak üzereyken polis tarafından son anda yakalanarak kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşlar da gencin kurtarılmasına alkışlarla destek verdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.