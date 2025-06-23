Yurtta Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı, Antalya'nın ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildiriliyor. Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise özellikle batı bölgelerinde kuvvetli, doğuda ise sağanak yağışlarla birlikte etkili olacağı tahmin ediliyor.

23 Haziran 2025 için bölge bölge hava durumu tahminleri aşağıda yer almaktadır:

Marmara Bölgesi

BALIKESİR: 13°C, 32°C - Az bulutlu ve açık

13°C, 32°C - Az bulutlu ve açık EDİRNE: 15°C, 35°C - Az bulutlu ve açık

15°C, 35°C - Az bulutlu ve açık İSTANBUL: 18°C, 29°C - Az bulutlu ve açık

Bölgenin batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Ege Bölgesi

İZMİR: 21°C, 35°C - Az bulutlu ve açık

21°C, 35°C - Az bulutlu ve açık MUĞLA: 18°C, 35°C - Az bulutlu ve açık

18°C, 35°C - Az bulutlu ve açık UŞAK: 10°C, 30°C - Az bulutlu ve açık

Bölgenin güney ve doğusu yer yer parçalı bulutlu olacak. Kıyı Ege'de rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

Akdeniz Bölgesi

ADANA: 23°C, 36°C - Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

23°C, 36°C - Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA: 25°C, 36°C - Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

25°C, 36°C - Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY: 23°C, 31°C - Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

ANKARA: 12°C, 28°C - Parçalı ve az bulutlu

12°C, 28°C - Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR: 11°C, 28°C - Parçalı ve az bulutlu

11°C, 28°C - Parçalı ve az bulutlu KONYA: 15°C, 27°C - Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Batı Karadeniz Bölgesi

BOLU: 8°C, 27°C - Az bulutlu ve açık

8°C, 27°C - Az bulutlu ve açık DÜZCE: 12°C, 30°C - Az bulutlu ve açık

12°C, 30°C - Az bulutlu ve açık SİNOP: 17°C, 27°C - Az bulutlu ve açık

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

AMASYA: 11°C, 28°C - Parçalı ve çok bulutlu

11°C, 28°C - Parçalı ve çok bulutlu RİZE: 17°C, 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

17°C, 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN: 16°C, 26°C - Parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

ERZURUM: 8°C, 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

8°C, 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS: 7°C, 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

7°C, 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA: 15°C, 33°C - Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

DİYARBAKIR: 22°C, 36°C - Az bulutlu ve açık

22°C, 36°C - Az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 21°C, 34°C - Az bulutlu ve açık

21°C, 34°C - Az bulutlu ve açık MARDİN: 23°C, 35°C - Az bulutlu ve açık

Bölgesel hava durumu tahminlerine göre; batıda kuvvetli rüzgarlar, doğuda ise yerel sağanak yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.