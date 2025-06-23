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47 İlde Dolandırıcılık Operasyonunda 307 Şüpheli Yakalandı

47 ilde düzenlenen operasyonlarda 307 şüpheli yakalandı, 181'i tutuklandı. Dolandırıcılar çeşitli yöntemlerle vatandaşları mağdur etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2025 08:21, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 08:49
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 47 ilde 307 şüphelinin yakalandığını ve 181'inin tutuklandığını açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 47 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik son bir ayda düzenlenen operasyonlarda, 2 bin 27 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 307 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda il emniyet müdürlükleri asayiş şube müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 181'inin tutuklandığı ve 105'i hakkında adli kontrol kararı verildiği aktarıldı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

Dolandırıcılık Yöntemleri ve Operasyon Detayları

Şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi veya uzlaştırmacı olarak tanıtarak çeşitli bahanelerle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Kullanılan yöntemler arasında:

  • Yatırım
  • Telefon çekilişi
  • Maden arama ruhsatı ve iş vaadi
  • Sokak hayvanlarına yardım ve bağış
  • Sahte internet siteleri üzerinden elektronik eşya, araç kiralama ve kurbanlık hayvan satma

Mali Boyut ve Yetkililere Teşekkür

MASAK verileri sonucunda, şüphelilerin banka hesaplarında 2 milyar 799 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Yerlikaya, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını, il emniyet müdürlerini, polisleri ve MASAK çalışanlarını tebrik etti. Vatandaşları dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelenin aralıksız devam edeceği vurgulandı.


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