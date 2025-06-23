Kuşadası'nda Lastik Botta 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Kuşadası açıklarında lastik botta mahsur kalan 18 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı, bir göçmen kaçakçısı yakalandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2025 09:24, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 09:25
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı. Olay, Kuşadası açıklarında bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisinin alınması üzerine gerçekleşti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-87), Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki göçmenleri tespit etti.
Kurtarma Operasyonu Detayları
- 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.
- Kurtarılanlar arasında 2 çocuk bulunuyor.
- 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Sahil Güvenlik Ekiplerinin Müdahalesi
Sahil Güvenlik ekipleri, hızlı bir şekilde olay yerine ulaşarak göçmenlerin güvenliğini sağladı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından ilgili birimlere teslim edildi. Göçmen kaçakçısı şüphelisi ise gözaltına alındı.