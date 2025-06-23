Kuşadası'nda Lastik Botta 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı. Olay, Kuşadası açıklarında bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisinin alınması üzerine gerçekleşti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-87), Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki göçmenleri tespit etti.

Kurtarma Operasyonu Detayları

18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında 2 çocuk bulunuyor.

bulunuyor. 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Ekiplerinin Müdahalesi

Sahil Güvenlik ekipleri, hızlı bir şekilde olay yerine ulaşarak göçmenlerin güvenliğini sağladı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından ilgili birimlere teslim edildi. Göçmen kaçakçısı şüphelisi ise gözaltına alındı.



