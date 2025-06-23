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Elektrikli otomobil reklamlarına 'menzil' cezası

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, elektrikli otomobil reklamları başta olmak üzere yanıltıcı tanıtımlara karşı denetimlerini sürdürüyor. 12 Haziran'daki toplantıda incelenen 103 dosyadan 92'si mevzuata aykırı bulundu. Tüketiciyi yanıltan menzil bilgileri nedeniyle toplam 15,8 milyon lira ceza kesildi. Bakanlık, menzil verilerinin hangi test koşullarına göre belirlendiğinin açıkça belirtilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Haziran 2025 16:12, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 16:12
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Elektrikli otomobil reklamlarına 'menzil' cezası
Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nun yanıltıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı denetimlerine kararlılıkla devam ettiğini açıkladı.

15 milyon 846 bin 894 lira idari para cezası

Bakanlıktan yapılan duyuruda, 12 Haziran'daki kurul toplantısında başta elektrikli otomobiller olmak üzere 103 dosyanın değerlendirildiği belirtildi. Bu dosyalardan 92'sinin mevzuata aykırı bulunduğu ve toplamda 15 milyon 846 bin 894 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi. Ayrıca 8 dosya hakkında erişim engeli kararı verildi.

Açıklamaya göre, bazı elektrikli araç üretici ve satıcılarının, menzil bilgisini yalnızca laboratuvar koşullarında elde edilen WLTP verilerine dayandırarak sunduğu ve bu bilgileri gerçek kullanım koşullarını yansıtmadan tanıttığı tespit edildi.

"Menzil değişimi net şekilde ifade edilmeli"

Tüketicilerin yanıltılmaması için, menzil değerinin hangi test standardına göre belirlendiğinin reklamlarda açıkça belirtilmesi gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca, gerçek kullanımda menzil değişiminin net şekilde ifade edilmesi ve bu konuda bilgi verilmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada, hava sıcaklığı, sürüş tarzı, klima ya da ısıtıcı kullanımı gibi etkenlerin menzili doğrudan etkilediğine dikkat çekildi.

2025'te 838 dosya incelendi

Öte yandan, 2025 yılının ilk yarısında toplam 838 dosyanın incelendiği, bunlardan 753'ünün mevzuata aykırı olduğu ve toplamda 141,1 milyon lira idari para cezası kesildiği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarını korumak ve piyasada şeffaflığı sağlamak amacıyla bu tür denetimlerin kesintisiz devam edeceğini kaydetti.

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