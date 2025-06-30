'Camiye Terlikle Giren Bir Aptaldan Başkan Mı Olur' İfadesi Kullandığı İddia Edilen Sözleşmeli Mahkemede Kazandı

İstinaf ilk derece mahkemesi kararını iki gerekçe ile bozdu

- Hesabın personele ait olup olmadığı araştırılmamıştır

Davacı gerek idari soruşturma aşamasında ve gerekse de dava sürecinde kendisinin adı geçen sosyal paylaşım uygulamasında hesabının olmadığını ve böyle bir paylaşımda bulunmadığını beyan etmiş olmasına rağmen davalı idarece bu paylaşımların davacıya ait olduğu yönünde teknik veya emniyetten sorgulanmak suretiyle bir tespit yapılmayarak, davacının söz konusu paylaşımları yaptığı hususu şüpheden de arındırılmadığı

- Siyaset alanında seçmen sıfatı ile serdetmiş oldukları sırf düşünce beyanları

Söz konusu paylaşımın; içeriği ağır ve rahatsız edici olsa da, vatandaşın özel hayatında seçmen sıfatı ile adaylardan birinin eylemi hakkında eleştiri mahiyetinde sırf düşünce beyanı olduğu, vatandaşların özel hayatlarında ülkenin yönetimini belirleyen siyaset alanında seçmen sıfatı ile serdetmiş oldukları sırf düşünce beyanlarının ''siyasi faaliyete katılmak'' olarak kabul edilip, kamu görevinin sonlandırılması şeklinde ağır bir yaptırıma bağlanması halinde özellikle kamu görevlileri açısından Anayasa ve milletler arası antlaşmalar ve bunların uygulanmasını denetleyen Anayasa Mahkemesi ile İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları ile güvence altına alınan siyasi alandaki düşünceyi ifade özgürlüğü hakkın özüne dokunacak şekilde ölçüsüz ve orantısız bir şekilde kısıtlanmış olacağından, davacı tarafından yazıldığı iddia edilen mezkur paylaşımın, ''siyasi faaliyetlere katılmak'' şeklinde değerlendirilemeyeceği, kaldı ki, ,

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2023/495

Karar No: 2025/344

İSTEMİN KONUSU:

... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesince verilen ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: . Büyükşehir Belediye Başkanlığında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca ... olarak görev yapan davacının, sözleşmesinin feshedilmesine dair ... tarih ve ... sayılı işlemin iptali ve işlem sebebiyle yoksun kalınan parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine, özlük haklarının iadesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; davacının kişisel sosyal medya hesabından . Büyükşehir Belediye Başkanının cami içerisindeki fotoğrafının altına "camiye terlikle giren bir aptaldan .'ya başkan mı olur Allah aşkına .. yemez bunu son bomba da ... lehine çekilecekmişsin" ifadelerini içeren paylaşımın yapıldığı, davacının imzaladığı hizmet sözleşmesinin 11.maddesinde "...herhangi bir siyasi partiye üye olamaz ve siyasi faaliyetlere katılamaz" hususunu taahhüt ettiği ve yine sözleşmenin 14/b maddesinde sözleşme hükümlerine aykırı hareket ettiği takdirde sözleşmesinin kurum tarafından gerekçesi ile yazılı olarak bildirilmesi sonrasında sözleşmenin kendiliğinden sona ereceği hususunun hükme bağlandığı görülmüş olup davaya konu sosyal medya paylaşımların davacının siyasi görüşü doğrultusunda desteklediği siyasi adaya ve muhalif olduğu siyasi adaya yönelik söylemler içerdiği sonucuna ulaşıldığı, bu durumda, davacının sosyal medya hesabında yapmış olduğu, siyasi kimlik, duruş ve tavrını sergileyecek nitelikteki paylaşımı ile hizmet sözleşmesinin 11.maddesinde taahhüt ettiği yükümlülüğe aykırı davrandığı kanaatine varıldığından takdir yetkisi kapsamında tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, öte yandan, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığından, parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine ilişkin talebin de reddi gerektiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; söz konusu paylaşımın; içeriği ağır ve rahatsız edici olsa da, vatandaşın özel hayatında seçmen sıfatı ile adaylardan birinin eylemi hakkında eleştiri mahiyetinde sırf düşünce beyanı olduğu, vatandaşların özel hayatlarında ülkenin yönetimini belirleyen siyaset alanında seçmen sıfatı ile serdetmiş oldukları sırf düşünce beyanlarının ''siyasi faaliyete katılmak'' olarak kabul edilip, kamu görevinin sonlandırılması şeklinde ağır bir yaptırıma bağlanması halinde özellikle kamu görevlileri açısından Anayasa ve milletler arası antlaşmalar ve bunların uygulanmasını denetleyen Anayasa Mahkemesi ile İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları ile güvence altına alınan siyasi alandaki düşünceyi ifade özgürlüğü hakkın özüne dokunacak şekilde ölçüsüz ve orantısız bir şekilde kısıtlanmış olacağından, davacı tarafından yazıldığı iddia edilen mezkur paylaşımın, ''siyasi faaliyetlere katılmak'' şeklinde değerlendirilemeyeceği, kaldı ki, davacı gerek idari soruşturma aşamasında ve gerekse de dava sürecinde kendisinin adı geçen sosyal paylaşım uygulamasında hesabının olmadığını ve böyle bir paylaşımda bulunmadığını beyan etmiş olmasına rağmen davalı idarece bu paylaşımların davacıya ait olduğu yönünde teknik veya emniyetten sorgulanmak suretiyle bir tespit yapılmayarak, davacının söz konusu paylaşımları yaptığı hususu şüpheden de arındırılmadığı, hukuka aykırı bulunarak iptal edilen işlem nedeniyle davacının mahrum kaldığı parasal haklarının, davanın açıldığı 03/04/2021 tarihinden önce tahakkuk eden kısımları için davanın açıldığı tarihten, davanın açıldığı tarihten sonra tahakkuk eden kısımları için ise her bir parasal hakkın hak ediş tarihlerinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesi gerektiği gerekçesiyle, İdare Mahkemesi kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline, işlem nedeniyle davacının mahrum kaldığı parasal haklarının, davanın açıldığı 03/04/2021 tarihinden önce tahakkuk eden kısımları için davanın açıldığı 03/04/2021 tarihinden, davanın açıldığı tarihten sonra tahakkuk eden kısımları için ise her bir parasal hakkın hak ediş tarihlerinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı hakkında yapılan soruşturma sonucunda yaptığı paylaşımla . Büyükşehir Belediye Başkanına kişisel hakaret ve aşağılamada bulunduğu ve siyasi içerikli olduğu kanısına varıldığı, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacının sağlık teknikeri olması nedeniyle salgın hastalık döneminde hizmetine en çok ihtiyaç duyulan personel olduğu, eylemi gerçekleştirdiği siyasi faaliyette bulunmadığı, çok önceden işlediği öne sürülen fiiller nedeniyle işine son verilemeyeceği, zamanaşımı nedeniyle hukuka aykırı olduğu, fiille sonuç arasında ölçülülük ve orantılılık bulunmadığı belirtilerek, istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : ...

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının, gerekçesi düzeltilerek onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin, işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Kararda yer verilen "...söz konusu paylaşımın; içeriği ağır ve rahatsız edici olsa da, vatandaşın özel hayatında seçmen sıfatı ile adaylardan birinin eylemi hakkında eleştiri mahiyetinde sırf düşünce beyanı olduğu,..." yolundaki gerekçede hukuki isabet bulunmamakta ise de, kararda dayanılan diğer gerekçelerin hukuka uygun bulunması karşısında, bu husus kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Davanın reddine ilişkin kararın kaldırılması, dava konusu işlemin iptali, işlem nedeniyle davacının mahrum kaldığı parasal haklarının, davanın açıldığı 03/04/2021 tarihinden önce tahakkuk eden kısımları için davanın açıldığı 03/04/2021 tarihinden, davanın açıldığı tarihten sonra tahakkuk eden kısımları için ise her bir parasal hakkın hak ediş tarihlerinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesi yolundaki temyize konu Bölge ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının yukarıda belirtilen şekilde GEREKÇE DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Kullanılmayan ... TL yürütmeyi durdurma harcının davalı idareye iadesine,

5. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, kesin olarak 23/01/2025 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.