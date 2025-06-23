Adana'da 65 zehir taciri yakalandı
Adana'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Kent genelinde yapılan denetimlerde uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen 65 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2025 09:56, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 09:57
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelindeki park, bahçe ve sokaklar ile köprü altlarında denetim yaptı.
Çalışmada 135,87 gram sentetik uyuşturucu, 7,44 gram esrar ve 124 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.
Ekipler, 65 şüpheliyi gözaltına aldı.