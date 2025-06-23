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Altının kilogram fiyatı 4 milyon 329 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 4 milyon 329 bin liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2025 16:36, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 17:42
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Altın piyasasında en düşük 4 milyon 300 bin lira, en yüksek 4 milyon 340 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,8 artışla 4 milyon 329 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 4 milyon 295 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 994 milyon 551 bin 92,21 lira, işlem miktarı ise 932,43 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 4 milyon 843 bin 812,84 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Atanur Kuyumculuk ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış4.295.000,003.340,00
En Düşük4.300.000,003.326,00
En Yüksek4.340.000,003.411,20
Kapanış4.329.000,003.326,00
Ağırlıklı Ortalama4.328.057,263.359,48
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.994.551.092,21
Toplam İşlem Miktarı (Kg)932,43
Toplam İşlem Adedi67

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