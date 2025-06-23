Dolar 39,70 TL'yi geçti
Haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 39,72 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2025 17:17, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 17:42
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|39,6670
|39,6680
|39,7250
|39,7260
|Avro
|45,7460
|45,7470
|45,7800
|45,7810
|Sterlin
|53,5600
|53,5700
|53,4700
|53,4800
|İsviçre frangı
|48,5900
|48,6000
|48,7200
|48,7300
|ANKARA
|ABD doları
|39,6370
|39,7170
|39,6950
|39,7750
|Avro
|45,7060
|45,7860
|45,7400
|45,8200
|Sterlin
|53,5000
|53,7100
|53,4100
|53,6200