Dolar 39,70 TL'yi geçti

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 39,6670 39,6680 39,7250 39,7260 Avro 45,7460 45,7470 45,7800 45,7810 Sterlin 53,5600 53,5700 53,4700 53,4800 İsviçre frangı 48,5900 48,6000 48,7200 48,7300 ANKARA ABD doları 39,6370 39,7170 39,6950 39,7750 Avro 45,7060 45,7860 45,7400 45,8200 Sterlin 53,5000 53,7100 53,4100 53,6200