Batman'da Otobüste 3 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Batman'da yolcu otobüsünde bir kadının çantasında 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2025 10:22, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 10:23
Batman'da yolcu otobüsünde çantasında 3 kilogram sentetik uyuşturucu bulunan bir kadın tutuklandı. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il girişinde bir yolcu otobüsünü durdurmasıyla ortaya çıktı. Araçta yapılan aramada, kadın yolcuya ait çantada 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli kadın, gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Olayın Detayları
- Yolcu otobüsü il girişinde durduruldu.
- Kadın yolcuya ait çantada 3 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.
- Şüpheli kadın gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından tutuklandı.
Narkotik Ekiplerinin Başarısı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında başarılı bir operasyona imza attı. Bu tür operasyonlar, şehirde uyuşturucu ticaretinin önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.