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Motorine 1 Haftada 8 Lira Zam Geldi

Motorin fiyatları bir haftada 8 TL zamlandı. Ankara, İstanbul ve İzmir'de sürücüler yeni zamların sinyalini alıyor. Temmuzda ÖTV artışı bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Haziran 2025 10:41, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 11:43
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Motorine 1 Haftada 8 TL Zam! Son bir haftada motorin fiyatlarına gelen seri zamlarla birlikte litre fiyatı Ankara'da 8 TL'yi aşkın artış gösterdi. Artan döviz kuru, brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve bölgesel jeopolitik gerilimler akaryakıt piyasasını derinden sarsarken, İstanbul, Ankara ve İzmir'de araç sahipleri pompaya her gelişlerinde daha fazla ödeme yapıyor. Temmuz ayındaki muhtemel ÖTV artışı da sektörde yeni zamların habercisi olarak görülüyor.

Ankara'da Bir Haftada 8,40 TL'lik Zam: 47 TL'den 55 TL'ye Tırmandı

Motorin fiyatlarının son bir haftadaki yükseliş grafiği başkentte adeta hız rekoru kırdı. 12 Haziran'da 47,12 TL olan motorinin litre fiyatı, arka arkaya yapılan zamlarla birlikte 21 Haziran'da 55,52 TL'ye çıktı. Böylece sadece 9 günde toplam 8,40 TL zam geldi.

Ankara'da Motorin Fiyatlarında Son 1 Haftada Oluşan Zam Tablosu Şöyle:

  • 12 Haziran: 47,12 TL
  • 14 Haziran: 48,61 TL
  • 17 Haziran: 50,35 TL
  • 19 Haziran: 52,22 TL
  • 21 Haziran: 55,52 TL

İstanbul ve İzmir'de de Benzer Tablo

Zam sadece Ankara'yı değil, ülkenin diğer büyükşehirlerini de etkiledi. 21 Haziran itibarıyla motorin fiyatları:

  • İstanbul: 54,92 TL
  • İzmir: 55,84 TL

Ulaştırma sektöründeki temsilciler, artan yakıt maliyetlerinin doğrudan şehirler arası nakliye, şehir içi ulaşım ve gıda lojistiğini etkilediğini vurguluyor.

Uzmanlardan Uyarı: Temmuz'da ÖTV Artışı Gelebilir

Petrol piyasasını yakından izleyen uzmanlar, Temmuz ayında TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verileri doğrultusunda ÖTV'ye en az %17-20 oranında zam gelebileceğini öngörüyor. Bu artışın da motorin ve benzin fiyatlarına yeni bir zam dalgası olarak yansıması bekleniyor.

Petrol Uzmanı Prof. Dr. Volkan Demir:

"Ortadoğu'daki gerilim, Hürmüz Boğazı senaryoları ve Fed'in faiz politikasına ilişkin belirsizlik, küresel petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılıyor. Türkiye gibi ithalata bağımlı ülkelerde kur etkisi de eklendiğinde, bu zamların sonu gelmeyebilir."Vatandaş Tepkili: 'Artık Aracımı Kullanmak Lüks Oldu'

Akaryakıta gelen zamlar özellikle bireysel araç kullanıcılarını ve esnafı olumsuz etkiliyor. Günlük ulaşımlarını özel aracıyla sağlayan vatandaşlar sosyal medyada tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:

  • "Aracı çalıştırmadan önce hesap yapar olduk."
  • "Küçük esnaf bu maliyetle ayakta kalamaz."
  • "Taksi kullanımı düşüyor, yolcu trafiği azalıyor."

Ulaşım ve Gıda Enflasyonu Baskı Altında

Akaryakıt fiyatlarının artması, toplu taşıma, kargo hizmetleri ve tarımsal üretim maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Bu durum, yılın ikinci yarısında ulaşım ve gıda enflasyonunun yeniden yükselmesine neden olabilir.

TÜİK verilerine göre ulaştırma grubu, Mayıs 2025 enflasyon sepetinde en çok artan kalemlerden biriydi. Uzmanlar, motorin zammının bu oranı daha da yukarı çekeceğini vurguluyor.

Gözler Temmuz Ayına Çevrildi

Vatandaşın gözü kulağı artık Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileri ve buna bağlı olarak otomatik ÖTV güncellemesinde. Akaryakıt fiyatlarının yeniden artışa geçip geçmeyeceği, bu veriler doğrultusunda netleşecek.

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