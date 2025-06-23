Adana'da Elektrikli Bisiklet ve Motosiklet Hırsızlığı Zanlıları Yakalandı

Adana'da güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri belirlenen 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı adreslerden 7 elektrikli bisiklet ve 2 motosikletin çalınmasına ilişkin araştırma yaptı. Olay yerlerinin çevresindeki binaların güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 3 şüphelinin kimliğini belirledi.

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