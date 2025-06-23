İTO Başkanı Avdagiç: Finansman Maliyetleri Düşürülmeli

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, kısa vadede finansman maliyetlerinin aşağıya çekilmesi, finansmana erişimle ilgili yeni açılımların yapılması ve döviz kuru ile enflasyon arasındaki korelasyonun korunması gerektiğini belirtti. "Tüm sıkıntıları aşacak güce sahibiz. Yeter ki Türkiye'nin yatırım kabiliyetini yukarı doğru çekecek, ihracatta yaşadığımız sıkıntıları kademeli olarak ortadan kaldıracak bir politika setini hızlıca devreye alalım." dedi. Avdagiç, genel anlamda enflasyonun aşağıya çekilmesiyle ilgili bir politika setini baştan beri desteklediklerini, ancak para politikasında sıkılaşmanın sadece iş dünyası üzerinden yapılmasının doğru olmadığını vurguladı.

Üreticinin ve ihracatçının önemli bir ek yük ile mücadele etmek zorunda kaldığını belirten Avdagiç, finansman maliyetlerinin arttığını ve finansmana erişimin zorlaştığını ifade etti. Türk lirasının aşırı değerlenmesinin üreticiyi ve ihracatçıyı zorladığını, ithalatçıyı ise sevindirdiğini dile getirdi. Geçen yıl dövizin yaklaşık değerlemesi %18-19 bandında kalırken, enflasyonun %45, ücret artışlarının ise %50 mertebesinde gerçekleştiğini söyledi. Bir yıl içinde %30-35'lik bir makasla iş dünyasının mücadele etmek zorunda kaldığını belirtti.

Sektörel Kırılımlar ve Büyüme Rakamları

İstanbul Ticaret Odası olarak büyüme rakamlarına iki açıdan baktıklarını belirten Şekib Avdagiç, yatırımların ve ihracatın büyümeye etkisinin negatif çıktığını vurguladı. Bu durumun önümüzdeki dönem için ciddi bir uyarı olması gerektiğini ifade etti. Üretimi artırarak ülkenin rekabetçiliğini makul bir seviyede tutacak politikaların yürütülmesi gerektiğini söyledi.

İhracatta Sektörel Daralma

İhracatta sınırlı bir artış olmakla beraber, özellikle emek yoğun sektörlerde daralma yaşandığını belirtti. Türkiye'nin belli sektörlerdeki ihracat artışı ve kümülatif artış oranlarının iyi analiz edilmesi gerektiğini vurguladı.

Sektörel alt kırılımların incelenmesi gerektiği

Sektörlerin üçte ikisinin ihracatının azaldığı

Türkiye'nin finansal açıdan pahalı bir ülke haline geldiği

Yatırım yapma kabiliyetinin gerilediği

Maliyetlerin rakiplere göre daha yüksek olduğu

Bütün bu faktörlerin sürdürülebilir ihracatı zorlaştırdığını belirten Avdagiç, kısa vadede finansman maliyetlerinin düşürülmesi, finansmana erişimle ilgili yeni açılımlar yapılması ve döviz kuru ile enflasyon arasındaki korelasyonun korunması gerektiğini tekrarladı.

Yüksek Teknoloji Ürünleri ve Yatırım Teşvikleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın orta-yüksek ve yüksek teknolojili yatırımlar için "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" programının büyüklüğünün 500 milyar liraya çıkartılmasının çok önemli bir karar olduğunu belirten Avdagiç, bu kredinin hızlıca hayata geçirilmesini beklediklerini söyledi. Faiz oranlarının %15 ile %30 arasında değiştiğini ve yatırımcı lehine değerlendirmeler yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünü ihracatının toplam ihracat içindeki payının son iki yıldır düşüş trendinde olduğunu belirten Avdagiç, orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerinin yatırımcısının artırılması ve üretim kabiliyetinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Dış Politika ve Ekonomik İstikrar

Avdagiç, Türkiye'nin mutlaka ve sürekli bir şekilde ihracatını ithalatından daha hızlı artırması gerektiğini vurguladı. Mal ve hizmet ihracatı toplamının ithalat ile eşitlenecek bir noktaya gelmesi gerektiğini belirtti. İhracatçının hem mal hem hizmet ihracatının önünü açacak yaklaşımların hızlıca devreye alınması gerektiğini söyledi.

Bölgesel risklere dikkat çeken Avdagiç, Türkiye'nin istikrarlı yapısını ekonomik anlamda muhafaza etmesi için iş dünyasının beklentilerinin her zamankinden daha fazla dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Suriye Politikası

Türkiye'nin Suriye'de sürekli ve etkili proaktif vaziyetini devam ettirmesi gerektiğini vurgulayan Avdagiç, Suriye'nin ekonomik anlamda yeniden ayağa kalkarken Türkiye'nin en büyük çözüm ortağı olması gerektiğini belirtti. Politikaların güncellenmesi, etki analizlerinin gözden geçirilmesi ve devletin tüm kurumlarıyla proaktif olunmasının önemine değindi.

İTO Başkanlığı ve Yeni Dönem

Şekib Avdagiç, İstanbul Ticaret Odası'nda görev yaptığı dönemden bu yana istişare mekanizmasına önem verdiklerini belirterek, Ekim 2026'da yapılacak oda seçimlerinde İTO başkanlığına tekrar aday olacağını açıkladı. Bir dönem daha aday olma konusunda konsensüs oluştuğunu ve adaylığını kamuoyuyla paylaştığını söyledi. İTO seçimlerinin demokratik süreçlerle yapıldığını ve yeni dönemin "ustalık dönemi" olacağını ifade etti.



