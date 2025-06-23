Devlet Bahçeli: ABD yönetimi musibetin sırtını sıvazlıyor

MHP lideri Devlet Bahçeli, İran ile İsrail arasındaki çatışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştur. Bahçeli, bölgedeki gelişmelerin insanlığın ortak geleceğini tehdit ettiğini ve küresel dengenin hızla bir kaosa sürüklendiğini vurgulamıştır. "Savaşlar kuşağının düğümü çözülmüş, sahnesi kurulmuştur" ifadesiyle, mevcut durumun ciddiyetine dikkat çekmiştir. Bölgesel huzurun pamuk ipliğine bağlı olduğunu belirten Bahçeli, barışçıl diyalog ve diplomatik mekanizmaların zayıfladığını, yeni bir dünya savaşının adım adım örüldüğünü ifade etmiştir.

Bahçeli'nin Açıklamalarından Öne Çıkanlar

Bölgesel huzur ve istikrar tehdit altındadır.

tehdit altındadır. Diplomatik mekanizmalar zayıflamıştır.

zayıflamıştır. Yeni bir dünya savaşı riski artmaktadır.

riski artmaktadır. Siyonist-Emperyalist azgınlık küresel sistemi yıkıma sürüklemektedir.

küresel sistemi yıkıma sürüklemektedir. İsrail'in İran'a saldırısı kaos ve karmaşa dinamiklerini tetiklemektedir.

kaos ve karmaşa dinamiklerini tetiklemektedir. ABD'nin politikaları tutarsızlık ve samimiyetsizlik içermektedir.

tutarsızlık ve samimiyetsizlik içermektedir. Birleşmiş Milletler etkisiz kalmıştır.

etkisiz kalmıştır. Türkiye'nin birliği ve egemenliği her türlü mülahazanın üstündedir.

her türlü mülahazanın üstündedir. Provokasyonlara karşı dikkatli olunmalıdır.

Küresel Kriz ve Türkiye'nin Tutumu

Bahçeli, ABD Başkanı'nın savaşları bitirme vaadinin aksine yeni savaşların fitilini ateşlediğini, İsrail'in nükleer silahlarla ilgili çifte standart uyguladığını belirtmiştir. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı, birliği ve egemenliği konusunda taviz verilmeyeceğini vurgulamıştır. Türkiye'nin çevresinin ateşle çevrildiğini, yeni bir dünyanın sancılarının arttığını ve terörsüz Türkiye hedefiyle barış ve huzurun sağlanacağını ifade etmiştir.

Uluslararası Topluma Çağrı

Nükleer silahların devreye alınmasının insanlık için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirten Bahçeli, İsrail'in mutlaka durdurulması gerektiğini ve uluslararası camianın harekete geçmesi gerektiğini söylemiştir. Ayrıca, Büyük Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde tüm tehditlere karşı direneceğini, Türkiye'den ve Türk milletinden asla taviz verilmeyeceğini vurgulamıştır.

Sonuç ve Uyarılar

Bahçeli, "Bu ülke hepimizindir" diyerek toplumsal birlik çağrısı yapmış, kara propagandalara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtmiştir. Devletin milletiyle bir olduğunu, milli varlığa yönelecek tehditlere karşı bin yıllık kardeşlik hukukuyla direniş gösterileceğini ifade etmiştir. "Türkiye'den ve Türk milletinden asla taviz vermeyeceğiz" sözleriyle açıklamasını sonlandırmıştır.