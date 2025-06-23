Ankara'da 34 Dereceye Kadar Çıkacak Sıcaklıklar İçin Uyarı

Ankara Valiliği, vatandaşları bu hafta yaşanacak yüksek sıcaklığa karşı uyardı. 34 dereceye kadar yükselmesi beklenen sıcaklıklardan dolayı kronik hastalığı olanların, yaşlıların ve çocukların dışarı çıkarken dikkatli olmaları istendi. Ankara Valiliği, 24-29 Haziran arasında 34 dereceye kadar yükseleceği öngörülen hava sıcaklıklarından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Ankara'da Yüksek Sıcaklık Uyarısı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre" ülkemiz genelinde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının 24 Haziran Salı gününden itibaren artarak, başta batı kesimler olmak üzere, ülke genelinde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir.

Ankara'da Beklenen Sıcaklıklar ve Alınması Gereken Tedbirler

Ankara il genelinde, 24-29 Haziran tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının 34 dereceye kadar yükseleceği tahmin edilmektedir. Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Kronik rahatsızlığı olanlar , yaşlılar ve çocuklar dikkatli olmalı.

, yaşlılar ve çocuklar dikkatli olmalı. 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmaktan kaçınılmalı.

açık alanda bulunmaktan kaçınılmalı. Sıcak havalarda gerekli önlemler alınmalı ve sağlık durumuna dikkat edilmeli.



