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Suriyelilerin ülkelerine dönüşü yoğunluk kazandı

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü okulların tatile girmesiyle yoğunluk kazandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2025 12:57, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 12:57
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Suriyelilerin ülkelerine dönüşü yoğunluk kazandı

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimindeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Muhammet Kahraman, iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığındığını belirtti.

Türkiye'yi çok sevdiğini ifade eden Kahraman, "Suriye'ye dönmek için okulların tatil olmasını bekliyorduk. Okullar da bitti, çocuklar karnelerini aldı ve ülkemize dönüyoruz. Türkiye'ye teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye'de arkadaşlarını ve ortamını sevdiğini ifade eden 12 yaşındaki Yusuf Kahraman ise, "Karnemi aldım, 4 yıl eğitim gördüm burada. Karnem çok iyi. Artık ülkemde eğitime devam edeceğim. Savaş bitti, ülkemize dönüyoruz. Türkiye'den Allah razı olsun bize kapılarını açtı." şeklinde konuştu.

Ülkesine döneceği için mutlu olduğunu dile getiren 11 yaşındaki Nisan Vaiz de "Savaş bitti ülkeme dönüyorum. Türkiye'de 4 yıl okudum ve karnemi aldım. Artık Suriye'de okula devam edeceğim. Türkiye'yi çok sevdim." ifadelerini kullandı.

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