Bakan Tekin: Yapay zekayı daha yoğun kullanacağız

Ankara Çankaya ilçesindeki Timur Ortaokulu'nda, "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı" kapsamında Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı yayını üzerinden, 81 ildeki öğretmenlere hitap etti.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ve Teşekkür Mesajı

2024-2025 eğitim öğretim yılında emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkürlerini ileten Tekin, yıl içerisinde fedakarlık dolu bir süreç yaşandığını dile getirdi. Eğitim öğretim çalışmaları üzerinden olumsuzluk arayan bir kitle olduğu yönünde görüş bildiren Tekin, "Türkiye'de yaklaşık 75 bine yakın okul, yaklaşık 18 milyon öğrencimiz, 1,2 milyon öğretmenimiz var." dedi. Bu kadar büyük yapı içerisindeki olumlu gelişmelerin görülmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni Dönem Hazırlıkları ve Politika Belirlemeleri

İllerden alınacak geri dönüşler doğrultusunda, Bakanlıktaki birim amirleri, genel müdürler ve bakan yardımcılarıyla hafta sonu kamp yapacaklarını belirten Tekin, kampta 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında yapılacakları değerlendireceklerini ifade etti.

Belirlenen Üç Ana Politika

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli: Eğitim programlarının çağın gerektirdiği metodoloji ve içerikle donatılması, milli ve manevi değerlere sahip nesiller yetiştirilmesi.

Eğitim programlarının çağın gerektirdiği metodoloji ve içerikle donatılması, milli ve manevi değerlere sahip nesiller yetiştirilmesi. Mesleki ve Teknik Eğitim: Sektöre entegre okul atılımı ve mesleki teknik eğitimde ortaokullar açılması süreci.

Sektöre entegre okul atılımı ve mesleki teknik eğitimde ortaokullar açılması süreci. Öğretmen ve Okulun Rolü: "Ailem" dizisi, Velivizyon portalı ve Ebeveyn Okulu programı gibi iyi uygulamaların hayata geçirilmesi.

İstişare ve Katılımcı Yönetim Anlayışı

"Başladığımız günden beri öğretmen, idareci, herkesle istişare sürecini çok yoğun bir şekilde canlı tutmaya çaba sarf ettik." diyen Tekin, alınan kararların öğretmenlerle yapılan toplantılar ve buluşmalar sonucunda şekillendiğini belirtti. Yeni dönemde de bu anlayışın devam edeceğini vurguladı.

Yapay Zeka Uygulamaları ve Gelecek Vizyonu

Bakan Tekin, geçen hafta yayımlanan Yapay Zeka Politika Belgesi'ne dikkat çekerek, yeni dönemde yapay zekanın eğitimde daha yoğun kullanılacağını belirtti. "Yapay zeka destekli birçok uygulama başlattık. Emekleriniz, çabalarınız, fedakarlıklarınız için teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

Canlı yayına bağlanan okul müdürleri ve öğretmenler de Tekin'e teşekkür ederek, yeni eğitim ve öğretim yılının güzel geçmesini dilediler.



