Cizre'de Terör Sonrası Yeniden İnşa: Binlerce Konut Hizmete Açıldı

Şırnak merkezde ve Cizre ilçesinde terör olaylarında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar için 8 bin 785 konut inşa edildi. Bakan Murat Kurum, "Cizre devasa bir çiçek bahçesi gibi. İlçemizde tüm kötü izleri silip yepyeni bir hayat inşa ettik. Bu topraklarda artık sadece huzur var. Terörsüz Türkiye" mesajını verdi.

Yeniden İnşa Edilen Şırnak ve Cizre

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 2015-2016 yılları arasında yaşanan terör olaylarının ardından yıkıma uğrayan Şırnak kent merkezini ve Cizre'yi yeniden ayağa kaldırdı. Bu kapsamda, merkezde 5 bin 716, Cizre'de ise 3 bin 69 konut yapıldı. Konutların yanı sıra cami, iş yerleri, taziye evleri ve okul inşa edilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Terörsüz Türkiye'nin Örnek Şehri: Cizre

"Bu topraklarda artık sadece huzur var. Terörsüz Türkiye..."Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilçenin yeni görüntülerini ve hak sahiplerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Cizre devasa bir çiçek bahçesi gibi. İlçemizde tüm kötü izleri silip yepyeni bir hayat inşa ettik. Bu topraklarda artık sadece huzur var. Terörsüz Türkiye..." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların Görüşleri

Abdulkadir Alkış, terör olayları nedeniyle evlerinin hasar aldığını ve köye sığındıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Devletimizden Allah razı olsun, 'konut yapacağız' dedi ve yaptı. Eski evimiz 1 katlı, 3 küçük odalı ve sobalıydı. Bir soğuktu bir sıcaktı. Ama buraya geldik doğal gazlı dört dörtlük ev yaptılar. Devlet milletini düşünüyor ve verdiği sözleri yerine getiriyor."



