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Kurumsal İletişim Birimine, İletişim Fakültesi Mezunları Başvuru Yapamıyor!

Üniversite tarafından Kurumsal İletişim biriminde çalıştırılacak öğretim görevlisi için İletişim Fakültesi mezunu yerine Eğitim Fakültesi mezunu adaylar tercih edildi!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Haziran 2025 16:00, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 14:02
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Kurumsal İletişim Birimine, İletişim Fakültesi Mezunları Başvuru Yapamıyor!

Ehliyet ve liyakatın en çok dikkat edilmesi ve önem atfedilmesi gereken kurumların başında yükseköğretim kurumları gelmesi gerekirken; ne yazık ki günümüzde üniversitelerin birer İŞKUR irtibat noktası gibi çalıştıklarını üzülerek görmekteyiz.

Kişiye özel ilanlar, adrese teslim şartlar, ilan edilen birime uygun olmayan bölümler.

Hepsi ne yazık ki her gün Resmi Gazete vasıtasıyla kamuoyuna duyurularak yapılıyor.

Görmezden gelinmeye çalışılsa da, ülkemizde bu sorun var ve büyüyerek devam ediyor!

Şu an bu ilanların üst merciler tarafından denetlenmiyor olması, ileride bunların yapılmayacağı anlamına gelmiyor.

Bu yüzden, biz gördüğümüz ve yetişebildiğimiz kadarıyla üniversiteleri uyarmaya ve doğru işler yapmaya davet ediyoruz.

Bu kapsamda, Şırnak Üniversitemiz tarafından 17 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunu gelin beraber ele alalım.

Söz konusu öğretim görevlisi kadrosu Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünün ihtiyacı kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. İlana başvuracak adaylarda şu şartlar aranmıştır:

"Eğitim Fakültesi Lisans mezunu olup Eğitim alanında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Kamuda en az 10 (on) yıl çalışmış ve müdürlük düzeyinde en az 2 (iki) yıl idareci olarak çalışmış olmak."

Şimdi Şırnak Üniversitesine şu soruyu soralım:

Kurumsal İletişim birimi, üniversitenin gerek yerel gerekse ulusal düzeyde medya takibi başta olmak üzere iletişim alanında işleri yapmayı gerektirdiği için bu birime İletişim Fakültesi mezunu almak gerekmez mi?

İlan bu haliyle, net olarak birisini tarif etmektedir.

O kişinin kim olduğu ön değerlendirme sonuçları ilan edilince ortaya çıkacaktır!

Gök kubbenin altında gizli hiçbir şey kalmayacağına göre üniversitenin çok geç olmadan bu ilanı iptal etmesi en doğrusu olacaktır!

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