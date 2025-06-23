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Keneye bir kurban daha: Can kaybı 16'ya yükseldi

Kene ısırması sonucu yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan kadın, KKKA hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Yılbaşından bu yana yurt genelinde kene kaynaklı can kaybı sayısı 16'ya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2025 15:56, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 15:57
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Keneye bir kurban daha: Can kaybı 16'ya yükseldi

Çankırı'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi.

Bayramören ilçesine bağlı Çakırbağ köyünde hayvancılıkla uğraştığı öğrenilen beş çocuk annesi 42 yaşındaki Fidan Çeküç, 16 Haziran'da yüksek ateş şikayetiyle Kurşunlu Devlet Hastanesine başvurdu.

KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan kadın, 17 Haziran'da Çankırı Devlet Hastanesine, 19 Haziran'da da Ankara'ya sevk edildi.

Çeküç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kene Kaynaklı Ölümde Artış Var

Havaların ısınmasıyla birlikte kene kaynaklı ölümlerde artış yaşandı.

Çorum, Sivas ve Kayseri'de yaşanan ölümlere dün de Tunceli ve Tokat'tan iki can kaybı eklenmişti.

Çeküç'ün ölümüyle yılbaşından bu yana yurt genelinde kene kaynaklı can kaybı sayısı 16'ya yükseldi.

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