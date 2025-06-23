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TCMB Başkanı Karahan, Bankacılık Sektörüyle Buluştu

TCMB ve Türkiye Bankalar Birliği yöneticileri, İstanbul'daki toplantıda küresel ekonomi, jeopolitik riskler ve finansal istikrarı masaya yatırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2025 13:52, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 15:44
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TCMB Başkanı Karahan, Bankacılık Sektörüyle Buluştu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği yönetimiyle İstanbul'da bir araya geldi. Üç ayda bir düzenlenen bu toplantıda, makroekonomik görünüm, jeopolitik riskler ve finansal istikrar gibi önemli başlıklar ele alındı. Toplantının amacı, küresel ve yerel ekonomik gelişmeleri değerlendirmek ve bankacılık sektörüyle işbirliğini güçlendirmek olarak belirtildi. Bu tür düzenli buluşmalar, finansal sistemin sağlıklı işleyişi açısından büyük önem taşımaktadır.

Toplantının Detayları

TCMB'den yapılan açıklamada, Fatih Karahan'ın, TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve yönetim kurulu üyeleriyle, İstanbul Finans Merkezi yerleşkesinde üç ayda bir yapılan mutat toplantı kapsamında bir araya geldiği bildirildi.

Görüşülen Konular

  • Küresel ekonomideki son gelişmeler
  • Yurt içi makroekonomik görünüm
  • Jeopolitik risklerin küresel piyasalara yansımaları
  • Bankacılık sektörüyle işbirliği içinde yürütülen çalışmaların finansal istikrara katkısı

Toplantı Sonuçları ve Açıklamalar

Açıklamada, "Toplantı sonunda, TCMB Başkanı Fatih Karahan ve TBB Başkanı Alpaslan Çakar, Merkez Bankası ile bankacılık sektörünün yakın işbirliği içinde çalışmasından duydukları memnuniyeti ifade etti. Toplantı, sektörün sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesini destekleyecek şekilde son derece verimli ve yapıcı geçti." ifadelerine yer verildi.


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