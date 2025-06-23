MEB'den Öğretmenlere Akran Zorbalığına Karşı Eğitim Programı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), haziran dönemi mesleki çalışma programı kapsamında tüm öğretmenlere, akran zorbalığının önlenmesine yönelik eğitimler verecek. Bakanlık, mesleki çalışma dönemi olarak belirlenen 23-27 Haziran tarihlerinde öğretmenler için beş günlük bir program hazırladı. Bugün başlayan programın ilk gününde, gerekli kurul ve komisyon çalışmaları yapılacak. İkinci günden itibaren ise okul tür ve kademelere göre farklılaşan programlar uygulanacak. Haziran dönemi mesleki çalışma programında tüm öğretmenlere akran zorbalığının önlenmesine yönelik bir günlük eğitim verilecek.

Akran Zorbalığı Eğitimi ve İçeriği

Öğretmenlere, eğitim kapsamında aşağıdaki konular anlatılacak:

"Akran İletişimi"

"İletişimde Etkin Dinleme ve Empati"

"Akran Zorbalığı"

"Çatışma Çözme Becerileri"

"Akran İletişimi ve Kendini İfade Etme Becerileri"

"İletişimde Ben Dili ve Sen Dili Kullanımı"

"Ben Dili ve Sen Dili Kullanımı Konusunda Örnekler"

Eğitim Materyalleri ve Amaçları

Öğretmenler için ders kapsamında, akran zorbalığının ne olduğu, daha çok nerelerde yapıldığı, zorbalık türleri, akran zorbalığına neden olabilecek faktörler, zorbalık yapan ve buna maruz kalan öğrencilerin özellikleri gibi konularda bilgi verici video içerikleri hazırlandı. Bu içerikler aracılığıyla öğretmenlere zorbalık hakkında bilgi vermenin yanı sıra, öğretmenlerin zorbalığın önlenmesine yönelik becerilerinin geliştirilmesi de amaçlanıyor.

Öğrencilere ve Velilere Yönelik Eğitimler

6 milyondan fazla öğrenciye akran zorbalığının önlenmesine yönelik eğitim verildi. MEB, akran zorbalığının önlenmesi konusunda sorumluluk alanı içerisinde çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda 2024'te "Okullarda Şiddetin Önlenmesi Genelgesi" yayımlanarak okullarda her türlü şiddetin önlenmesine yönelik ilke ve yöntemlerin belirlenmesi, önleyici ve koruyucu çalışmalar kapsamında eğitime erişim ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, bireylerin sosyal hayata katılımlarının, bilgi ve becerilerinin artırılması ile öğrencilerin her yönden desteklenmesi konusunda adım atıldı.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışmaları

6 milyon 393 bin 853 öğrenci

60 bin 605 öğretmen

338 bin 590 veli

Bu kişiler akran zorbalığının önlenmesine ilişkin eğitim aldı. Ayrıca, zorbalığa neden olabilecek etkenlerin ortadan kaldırılması amacıyla duygu düzenleme, çatışma çözme becerileri, öfke kontrolü, iletişim, yaşam becerileri ve olumlu davranış geliştirme gibi konulardaki çalışmalar öğrencilerle sistematik olarak yürütülüyor.