Başsavcılık itiraz etti, tesettürlü kadına hakaret eden kişi tutuklandı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilen S.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen S.E, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Denizli'de halk otobüsü içerisinde tartıştığı tesettürlü kadına kıyafeti üzerinden hakaret eden kişinin gözaltına alındığını bildirmiş, paylaşılan görüntülerin incelendiğini belirtmişti.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "kasten yaralama, hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan adli işlem yapılan şüpheli gözaltına alınmıştı.