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Balkondan Düşen 1,5 Yaşındaki Bebek Ağır Yaralandı

Darıca'da balkondan düşen 1,5 yaşındaki bebek ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve inceleme başlatıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2025 15:21, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 15:45
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Balkondan Düşen 1,5 Yaşındaki Bebek Ağır Yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 1. kattaki dairenin balkonunda oynarken beton zemine düşen 1,5 yaşındaki bebek ağır yaralandı. Olay, saat 12.30 sıralarında Nene Hatun Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 1. katında meydana geldi. İddiaya göre, balkonda oynarken dengesini kaybeden 1,5 yaşındaki Züleyha K., beton zemine düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan minik Züleyha, ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın Detayları

  • Olay yeri: Nene Hatun Mahallesi, Darıca, Kocaeli
  • Saat: 12.30
  • Mağdur: 1,5 yaşındaki Züleyha K.
  • Müdahale: Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi
  • Hastane: Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İnceleme Başlatıldı

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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