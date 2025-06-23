Altaylı'nın YouTube Kanalına Lisans Şartı: Yasal Süreç Başladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Fatih Altaylı'nın izinsiz internet yayını yaptığı YouTube kanalı hakkında lisans başvurusu yapılması için yasal uyarı sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Şahin, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Altaylı'nın gözaltına alınmasıyla Üst Kurulun yaptığı tebligat arasında bağ kuran yorumların yapıldığını belirtti. Bu açıklamada, alınan kararın tamamen idari bir prosedür olduğu ve adli gelişmelerle hiçbir ilgisinin bulunmadığı vurgulandı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in Açıklamaları

Ebubekir Şahin, konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27 Mart 2025 tarihli ve 2025/13 sayılı toplantısında alınan karar gereği, Altaylı'nın izinsiz internet yayını yaptığı YouTube kanalı hakkında lisans başvurusu yapılması için yasal uyarı süreci başlatılmıştır."

"Bu işlem, daha önce benzer durumlarda da uygulanan rutin bir idari prosedürdür."

"Kararın alınmasından duyurulmasına kadar geçen süreç, Üst Kurul Üyelerinin ıslak imzalarının tamamlanması, EBYS aktarımı ve birim içi onay aşamalarından oluşmakta olup adli gelişmelerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır."

Yasal Uyarı Süreci ve Prosedürler

RTÜK tarafından başlatılan yasal uyarı sürecinin, daha önce benzer durumlarda da uygulanan rutin bir idari prosedür olduğu belirtildi. Kararın alınmasından duyurulmasına kadar geçen süreçte, Üst Kurul Üyelerinin ıslak imzalarının tamamlanması, EBYS aktarımı ve birim içi onay aşamaları gibi adımların bulunduğu ifade edildi. Tüm bu işlemlerin adli gelişmelerle herhangi bir bağlantısı olmadığı vurgulandı.



