Trump'tan 'petrol' açıklaması: Fiyatları düşük tutun, izliyorum!

Altaylı'nın YouTube Kanalına Lisans Şartı: Yasal Süreç Başladı
Altaylı'nın YouTube Kanalına Lisans Şartı: Yasal Süreç Başladı
YÖK'ten Uluslararası Araştırmacı Programları Başvuruları Başladı!
YÖK'ten Uluslararası Araştırmacı Programları Başvuruları Başladı!
Türkiye, dünya turizminde 4. sıraya yükseldi
Türkiye, dünya turizminde 4. sıraya yükseldi
Kazada ölen Mahkeme bilirkişi heyetinin kimlikleri belli oldu
Kazada ölen Mahkeme bilirkişi heyetinin kimlikleri belli oldu
'Türkiye'ye İran'dan göç yaşanıyor' iddialarına açıklama
'Türkiye'ye İran'dan göç yaşanıyor' iddialarına açıklama
Elektrikli otomobil reklamlarına 'menzil' cezası
Elektrikli otomobil reklamlarına 'menzil' cezası
Keneye bir kurban daha: Can kaybı 16'ya yükseldi
Keneye bir kurban daha: Can kaybı 16'ya yükseldi
Erdoğan'dan kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecine dair açıklama
Erdoğan'dan kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecine dair açıklama
MEB'den Öğretmenlere Akran Zorbalığına Karşı Eğitim Programı
MEB'den Öğretmenlere Akran Zorbalığına Karşı Eğitim Programı
Rekabet Kurulu'ndan Fakir'e 26 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu'ndan Fakir'e 26 milyon lira ceza
Suriyelilerin ülkelerine dönüşü yoğunluk kazandı
Suriyelilerin ülkelerine dönüşü yoğunluk kazandı
Tekin: Yapay zekayı önümüzdeki dönem daha yoğun kullanacağız
Tekin: Yapay zekayı önümüzdeki dönem daha yoğun kullanacağız
Devlet Bahçeli: ABD yönetimi musibetin sırtını sıvazlıyor
Devlet Bahçeli: ABD yönetimi musibetin sırtını sıvazlıyor
Motorine 1 Haftada 8 Lira Zam Geldi
Motorine 1 Haftada 8 Lira Zam Geldi
İki Kanseri Yendi: 49 Yaşında Üniversite Birincisi Oldu
İki Kanseri Yendi: 49 Yaşında Üniversite Birincisi Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye Halkının Yanındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye Halkının Yanındayız
Bakan Şimşek: Ekonomimiz Şoklara Karşı Daha Dirençli
Bakan Şimşek: Ekonomimiz Şoklara Karşı Daha Dirençli
47 İlde Dolandırıcılık Operasyonunda 307 Şüpheli Yakalandı
47 İlde Dolandırıcılık Operasyonunda 307 Şüpheli Yakalandı
Yurtta Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı
Yurtta Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı
Kars Sarıkamış'ta deprem oldu!
Kars Sarıkamış'ta deprem oldu!
Elektrikli araçların kasko poliçelerine özel teminat önerisi
Elektrikli araçların kasko poliçelerine özel teminat önerisi
AYM'den Kamu İhale Kanunundaki hükme iptal kararı
AYM'den Kamu İhale Kanunundaki hükme iptal kararı
Okullarda Yeniden Forma Dönemi! Kriterler Belli Oldu
Okullarda Yeniden Forma Dönemi! Kriterler Belli Oldu
Yüksekova'da bir okulda sınava sadece 2 öğrenci girdi
Yüksekova'da bir okulda sınava sadece 2 öğrenci girdi
YDT oturumuna alınmayınca sinir krizi geçirip hastaneye kaldırıldı
YDT oturumuna alınmayınca sinir krizi geçirip hastaneye kaldırıldı
Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına ilişkin DMM'den açıklama
Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına ilişkin DMM'den açıklama
Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama: Hakaret asla özgürlük değil!
Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama: Hakaret asla özgürlük değil!
Mustafa Armağan'ın 'Talat Paşa Masondu' Sözlerine Tepki
Mustafa Armağan'ın 'Talat Paşa Masondu' Sözlerine Tepki
Donald Trump Ortadoğu'yu ateşe attı
Donald Trump Ortadoğu'yu ateşe attı
YKS'de tüm oturumlar tamamlandı
YKS'de tüm oturumlar tamamlandı
Ana sayfaHaberler Dünya

Trump'tan 'petrol' açıklaması: Fiyatları düşük tutun, izliyorum!

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimaliyle petrol fiyatlarının değişmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Petrol fiyatlarını düşük tutun. İzliyorum! Düşmanın ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Yapmayın" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2025 17:23, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 17:43
Yazdır

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırmasının ardından Tahran yönetimi misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nı gemi geçişine kapatma seçeneği üstünde duruyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran hükümetinin bu kararı alma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle petrol fiyatlarının değişmesine ilişkin açıklama yaptı. ABD Başkanı Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Petrol fiyatlarını düşük tutun. İzliyorum! Düşmanın ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Yapmayın" ifadelerini kullandı.

Trump'tan sondaj çağrısı

Trump, yaptığı ayrı bir açıklamada da ABD Enerji Bakanlığı'na çağrı yaparak, "Sondaj, bebeğim, Sondaj. Şimdi" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber