Trump'tan 'petrol' açıklaması: Fiyatları düşük tutun, izliyorum!

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırmasının ardından Tahran yönetimi misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nı gemi geçişine kapatma seçeneği üstünde duruyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran hükümetinin bu kararı alma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle petrol fiyatlarının değişmesine ilişkin açıklama yaptı. ABD Başkanı Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Petrol fiyatlarını düşük tutun. İzliyorum! Düşmanın ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Yapmayın" ifadelerini kullandı.

Trump'tan sondaj çağrısı

Trump, yaptığı ayrı bir açıklamada da ABD Enerji Bakanlığı'na çağrı yaparak, "Sondaj, bebeğim, Sondaj. Şimdi" dedi.