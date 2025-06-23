Ak Partili eski vekil evinde ölü bulundu
Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen, Ankara'daki evinde ölü bulundu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2025 17:28, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 19:27
22., 23., 26. ve 27. dönem AK Parti Manisa Milletvekilliği
yapan İsmail Bilen, Ankara'daki evinde ölü bulundu. 4 dönem AK Parti milletvekilliği
yapan 63 yaşındaki Bilen'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası tespit
edilecek.
AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önceki dönem Manisa Milletvekilimiz, değerli hemşehrimiz İsmail Bilen'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve AK Parti camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.