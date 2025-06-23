THY'ye 'Avrupa'nın en iyi uçak içi internet' ödülü
Türk Hava Yolları (THY), uluslararası havacılık değerlendirme kuruluşu APEX tarafından "Avrupa'nın en iyi uçak içi internet" ödülüne layık görüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2025 18:19, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 18:19
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu olarak, 2025 APEX 'Avrupa'nın en iyi Wi-Fi' ödülünü ilk kez ülkemize getirmenin gururunu yaşıyoruz. Bulutların üzerinde, en iyi Wi-Fi deneyimiyle bağlantıda kalmaya devam edin." ifadesine yer verildi.