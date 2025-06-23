İsrail'den Tahran sakinlerine askeri bölgelerden 'uzak durun' uyarısı
İsrail ordusu, Farsça yayınladığı mesajda, İran'ın başkenti Tahran'da yaşayanları askeri bölgelerden "uzak durmaları" konusunda uyardı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2025 18:36, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 18:38
İsrail ve İran arasındaki çatışmalar 13 Haziran'dan bu yana devam ediyor. İsrail ordusu, Farsça yayınladığı mesajda, İran'ın başkenti Tahran'da yaşayanları askeri bölgelerden "uzak durmaları" konusunda uyararak, "Güvenliğiniz için sizden silah üretim tesislerinden, askeri karargahlardan ve rejime bağlı güvenlik kurumlarından uzak durmanızı istiyoruz" ifadelerini kullandı. Ordu, Tahran bölgesindeki askeri hedeflere yönelik saldırıların devam edeceğini belirtti.