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ÖSYM'den Türkiye'de Bir İlk: 4 Becerili Dil Sınavı Geliyor

Türkiye'de bir ilk gerçekleşiyor! 19 Temmuz'da İngilizce olarak uygulanacak yeni sınavla, uluslararası öğrenciler Türkçe seviyelerini belgeleyebilecek.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Haziran 2025 20:34, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 20:36
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ÖSYM'den Türkiye'de Bir İlk: 4 Becerili Dil Sınavı Geliyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yabancı Dil Olarak Türkçe sınavları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

4 temel dil becerili yabancı dil sınavı önümüzdeki ay, 19 Temmuz'da İngilizce olarak uygulanacak. Bu sınav ile özellikle Türkiye'de öğrenim görecek olan uluslararası öğrencilerin Türkçe dil düzeylerini, diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni ile uyumlu olarak gösteren sertifikalar sunulması hedefleniyor.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavlarında Kapsayıcı Uygulamalar Çalıştayı

Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM, Türk Dil Kurumu ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen çalıştay Ankara'da başladı. 3 gün sürecek çalıştaya, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Türk Dil Kurumu Başkanı Osman Mert, hekimler, üniversitelerden dil eğitimi ve ölçme değerlendirme uzmanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve davetliler katıldı. Çalıştayın amacı, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmeleri ve değerlendirilme süreçlerinde adil, erişilebilir ve bireysel ihtiyaçlara duyarlı bir ölçme değerlendirme ortamı oluşturmak.

Engelli Adaylara Sunulan İmkanlar

ÖSYM Başkanı Ersoy, Engelli Adaylar Daire Başkanlığı'nın her bir sınav için tüm aday gruplarını kapsayacak çalışmaları titizlikle yürüttüğünü belirtti.

  • TYT sınavında 12 bin 700 civarında adaya,
  • AYT sınavında 8 bin 429 adaya,
  • YDT'de 1.102 engelli ve sağlık sorunu olan adaya özel uygulamalar ile sınav yapıldı.
  • 2024 yılında toplam 145 bin 223 engelli ve sağlık sorunu olan adaya çeşitli sınavlar için özel uygulamalar sunuldu.

Türkiye'de İlk Kez Uygulanacak Sınavlar

Ersoy, Yabancı Dil Olarak Türkçe sınavlarının ÖSYM'nin özel olarak ilgilendiği bir konu olduğunu vurguladı. 4 temel dil becerili yabancı dil sınavı, Türkiye'de ilk kez uygulanacak. Dinleme, yazma ve konuşma becerilerinin ölçülmesine yönelik uyarlamalar ilk kez tartışılacak. Sınavın geçerliliği ve kapsayıcılığı için çalıştaydan elde edilecek çıktılar ile sınav içerikleri ve uygulamaları geliştirilecek.

PİKTES Projesiyle Nitelikli Eğitime Ulaşıldı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, PİKTES Projesi ile yabancı çocukların nitelikli eğitime erişimlerinin ve sosyal uyumlarının sağlanması amacıyla önemli adımlar atıldığını belirtti.

  • Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çatısı altında diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni tabanlı, yabancılara Türkçe öğretim programı geliştirildi.
  • Onay sürecinde olan programla uyumlu çalışma ve alıştırma kitapları, öğretmen el kitapları, etkinlik kitapları ve sözlük gibi materyaller hazırlandı.
  • EBA DİL Öğrenim Portalı Türkçe bölümü içinde ders anlatım videoları, hikaye kitapları, tematik şarkılar, temel seviyede okuma ve konuşma becerilerini destekleyici materyaller ve B1 seviyesine uygun 25 ders sunumu hazırlandı.
  • 'Dilim' olarak adlandırılan dil öğretim uygulamasının hazırlıkları devam ediyor; dijital içerikler ve etkileşimli materyaller geliştiriliyor.


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