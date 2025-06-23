THY, AJet ve Pegasus Orta Doğu'daki bazı seferlerini iptal etti
Türk Hava Yolları (THY), bugün yapılması planlanan Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. AJet ve Pegasus hava yolları da bazı ülkelere bugün yapılması planlanan seferleri iptal etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2025 21:18, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 22:34
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli Yolcularımız, 23 Haziran 2025 tarihine planlı Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşlarınızla ilgili güncellemeleri web sitemizden takip etmenizi rica ederiz." ifadelerini kullandı.
AJet ve Pegasus bazı ülkelere olan seferlerini iptal etti
AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugün yapılması planlanan Dammam, Dubai ve Sharjah uçuşlarının iptal edildiğini açıkladı.
Pegasus Hava Yolları ise bugün icra edilmesi planlanan Bahreyn, Cidde, Medine, Riyad, Dammam, Doha, Dubai, Abu Dabi, Sharjah, Kuveyt, Maskat ve Karaçi uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu.