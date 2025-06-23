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DMM Açıkladı: Amerikan Uçakları Türkiye Üzerinden Geçti mi?

İran'ın nükleer tesislerine saldırı düzenleyen Amerikan uçaklarının Türkiye üzerinden geçtiği iddiası gündemi sarstı. DMM, bu iddialara net yanıt verdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Haziran 2025 21:58, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 22:09
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DMM Açıkladı: Amerikan Uçakları Türkiye Üzerinden Geçti mi?

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde çeşitli mecralarda gündeme gelen "İran'ın nükleer tesislerine saldırı gerçekleştiren Amerikan bombardıman uçaklarının Türk hava sahasını kullandığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bu tür iddiaların doğru olmadığını ve kamuoyunun yanıltılmaması gerektiğini vurguladı.

DMM'nin Açıklamasının Detayları

  • İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırılarda Türk hava sahası hiçbir şekilde ihlal edilmemiştir.
  • ABD tarafından İran'ın nükleer tesislerine yönelik gerçekleştirilen saldırılarda da Türk hava sahası kesinlikle kullanılmamıştır.
  • Amerikan bombardıman uçakları, Amerika'dan kalkıp Cebel-i Tarık Boğazı üzerinden Akdeniz'in güneyinden İsrail'e ulaşmış, ardından Irak üzerinden İran'ı vurmuştur.
  • Saldırı sonrası uçaklar aynı güzergahı tersinden takip ederek dönüşte Akdeniz üzerinde (Girit'in güneyinde) yakıt ikmali yapıp Amerika'ya dönmüştür.

Türkiye'nin Tutumu

Türkiye Cumhuriyeti, Ortadoğu'da barış ve istikrarı savunmaya devam etmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu amaçla diplomasiyi ayakta tutmak için alınan inisiyatiflere öncülük etmektedir. Bu açıklamanın dışında dile getirilen her türlü iddianın dezenformasyon ürünü olduğu belirtilmiştir.


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