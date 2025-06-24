Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 31/3/2022 tarihli ve 31795 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin başlığı "Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar ve hizmet grupları" şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bendin (2) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, (ç) bendinin (1) numaralı alt bendi ile ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, yoklama memuru, memur, veznedar, tahsildar, icra memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför."

"1) Hizmetli, aşçı, teknisyen yardımcısı, kaloriferci, bekçi, dağıtıcı."

"a) Mühendis, mimar, istatistikçi, programcı, mütercim, çocuk gelişimcisi, çocuk eğitimcisi, psikolog, hemşire, tekniker ve teknisyen."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "koruma ve güvenlik görevlisi ve şoför unvanları ile" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "Koruma ve güvenlik görevlisi, şoför unvanları ile yardımcı" ibaresi "Yardımcı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Çocuk gelişimcisi, çocuk eğitimcisi ve psikolog unvanlarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,"

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 19- (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları ve unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı hizmet grubunun alt hizmet grubunda kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir. Ancak koruma ve güvenlik görevlisi ile şoför unvanlarında görev yapanların bu kapsamda sınavsız geçiş yapabilmeleri için mezkur unvanlarda en az 30 yıl hizmetinin bulunması gerekir.

b) Hizmet grupları arasında görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt hizmet grubundan üst hizmet gruplarına geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile aynı düzeydeki görevlere veya alt görevlere, öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, personelin isteği üzerine görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Mesleğe, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle 26/12/2009 tarihli ve 27444 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında alınan ve yeterlik sınavında başarılı olarak gelir uzmanı kadrosuna atananlar, talepte bulunmaları ve bu unvanı öğrenim durumları itibarıyla kazanmış olmaları şartıyla mühendis veya istatistikçi unvanlarına atanabilirler.

ç) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenecek unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

d) Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

e) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen unvanlara atanabilirler."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Çalışma şartı

EK MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan sınavlar sonucunda bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan kadrolara atananlar ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca yapılan sınavlar sonucunda (B) grubu kadrolara atananlar, atandıkları yerlerde fiilen iki yıl süreyle görev yapmak zorundadırlar. Bu sürenin hesabında, fiilen çalışılmayan sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz. Ancak, göreve başladıktan sonra mazeret halleri ortaya çıkanlar, bu süreyi tamamlamadan taleplerine uygun yerlere atanabilirler. Mazeret halleriyle ilgili olarak, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır."

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.