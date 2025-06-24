Motorin ve Benzine Büyük İndirim Geliyor
Motorin ve Benzine Büyük İndirim Geliyor
Maydonoz Döner'e FETÖ Operasyonu: 63 Şüpheli Gözaltında
Maydonoz Döner'e FETÖ Operasyonu: 63 Şüpheli Gözaltında
İstanbul'da İlçe İlçe Güncel Kira Fiyatları Açıklandı
İstanbul'da İlçe İlçe Güncel Kira Fiyatları Açıklandı
FETÖ soruşturmasında 176 askere gözaltı kararı
FETÖ soruşturmasında 176 askere gözaltı kararı
Trump Açıkladı: İran ve İsrail arasında Ateşkes Yapıldı
Trump Açıkladı: İran ve İsrail arasında Ateşkes Yapıldı
Elektrikli otoda ÖTV artışı yok
Elektrikli otoda ÖTV artışı yok
Mevlitte tavuk-pilav yiyen 59 kişi hastanelik oldu
Mevlitte tavuk-pilav yiyen 59 kişi hastanelik oldu
Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Tekin: Yapay zekayı daha yoğun kullanacağız
Bakan Tekin: Yapay zekayı daha yoğun kullanacağız
Trump: Saldırıyı haber verdiği için İran'a teşekkür ediyorum
Trump: Saldırıyı haber verdiği için İran'a teşekkür ediyorum
MSB'den Irak ve Katar açıklaması: Birliklerde olumsuz bir durum yok
MSB'den Irak ve Katar açıklaması: Birliklerde olumsuz bir durum yok
İran saldırısı sonrasında Brent Petrol fiyatı yüzde 7 düştü! İşte sebebi
İran saldırısı sonrasında Brent Petrol fiyatı yüzde 7 düştü! İşte sebebi
DMM Açıkladı: Amerikan Uçakları Türkiye Üzerinden Geçti mi?
DMM Açıkladı: Amerikan Uçakları Türkiye Üzerinden Geçti mi?
ÖSYM'den Türkiye'de Bir İlk: 4 Becerili Dil Sınavı Geliyor
ÖSYM'den Türkiye'de Bir İlk: 4 Becerili Dil Sınavı Geliyor
YÖK'ten Uluslararası Araştırmacı Programları Başvuruları Başladı!
YÖK'ten Uluslararası Araştırmacı Programları Başvuruları Başladı!
Türkiye, dünya turizminde 4. sıraya yükseldi
Türkiye, dünya turizminde 4. sıraya yükseldi
Kazada ölen Mahkeme bilirkişi heyetinin kimlikleri belli oldu
Kazada ölen Mahkeme bilirkişi heyetinin kimlikleri belli oldu
'Türkiye'ye İran'dan göç yaşanıyor' iddialarına açıklama
'Türkiye'ye İran'dan göç yaşanıyor' iddialarına açıklama
Elektrikli otomobil reklamlarına 'menzil' cezası
Elektrikli otomobil reklamlarına 'menzil' cezası
Keneye bir kurban daha: Can kaybı 16'ya yükseldi
Keneye bir kurban daha: Can kaybı 16'ya yükseldi
Erdoğan'dan kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecine dair açıklama
Erdoğan'dan kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecine dair açıklama
MEB'den Öğretmenlere Akran Zorbalığına Karşı Eğitim Programı
MEB'den Öğretmenlere Akran Zorbalığına Karşı Eğitim Programı
Rekabet Kurulu'ndan Fakir'e 26 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu'ndan Fakir'e 26 milyon lira ceza
Suriyelilerin ülkelerine dönüşü yoğunluk kazandı
Suriyelilerin ülkelerine dönüşü yoğunluk kazandı
Devlet Bahçeli: ABD yönetimi musibetin sırtını sıvazlıyor
Devlet Bahçeli: ABD yönetimi musibetin sırtını sıvazlıyor
Motorine 1 Haftada 8 Lira Zam Geldi
Motorine 1 Haftada 8 Lira Zam Geldi
İki Kanseri Yendi: 49 Yaşında Üniversite Birincisi Oldu
İki Kanseri Yendi: 49 Yaşında Üniversite Birincisi Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye Halkının Yanındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye Halkının Yanındayız
Bakan Şimşek: Ekonomimiz Şoklara Karşı Daha Dirençli
Bakan Şimşek: Ekonomimiz Şoklara Karşı Daha Dirençli
47 İlde Dolandırıcılık Operasyonunda 307 Şüpheli Yakalandı
47 İlde Dolandırıcılık Operasyonunda 307 Şüpheli Yakalandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Elektrikli otoda ÖTV artışı yok

Meclis'e sunulan motorlu taşıtlardan alınan ÖTV matrahlarında yapılacak artış elektrikli ve hibrit araçları kapsamayacak. ÖTV düzenlemesinin sadece içten yanmalı motora sahip konveksiyonel araçlarla sınırlı olduğu belirtiliyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 24 Haziran 2025 07:43, Son Güncelleme : 24 Haziran 2025 07:44
Yazdır
Elektrikli otoda ÖTV artışı yok

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu ekonomi torbasının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerine yarın başlanacak. Teklifte motorlu taşıtlardan alınan ÖTV matrahlarında Cumhurbaşkanı'na tanınan artış yetkisinin kapsamı kamuoyunda merak konusu oldu. Torba teklifte yer alan ÖTV düzenlemesinin sadece içten yanmalı motorlara sahip olan konveksiyonel taşıtları içereceği bildirildi.

SADECE İÇTEN YANMALI MOTORLARI KAPSIYOR

Teklifle, Cumhurbaşkanı'na binek otomobillerin motor silindir hacmi, menzilleri ve batarya kapasitesi itibarıyla farklı oranlarda ÖTV belirleme yetkisi veriliyor. Burada yer alan menzil ve batarya ifadeleri, kamuoyunda ÖTV değişikliğinden elektrikli ve hibrit araçların etkileneceğine dönük endişeleri de beraberinde getirdi. AK Parti kaynakları, düzenlemenin 1600 cc'ye kadar motor gücü olan araçları içereceğini kaydederek, "ÖTV matrahındaki artış sadece içten yanmalı motora sahip konveksiyonel araçlarla sınırlı" dedi.

ÖN ALICI DÜZENLEME YAPILDI

Menzil ve batarya ifadeleriyle elektrikli ve hibrit araçların kast edildiğinin altını çizen kaynaklar, şu değerlendirmelerde bulundu: "Düzenlememiz içten yanmalı motorlu araçları dolayısıyla konveksiyonel araçların ÖTV matrahlarını kapsıyor. Bu nedenle de elektrikli ve hibrit araçları içeren bir düzenleme değil, bu araçlara ilişkin ÖTV matrahlarını belirleme yetkisi de Cumhurbaşkanı'na verildi. Ancak bu oranların belirlenmesinde motor gücünü ifade eden kavramlar yeterince ele alınmıyor. Motorlu taşıtlarda cc, elektrikli ve hibrit araçlarda kilovat kavramları kullanılır. Bu teklifle, 1600 cc'ye kadar motor gücü olan içten yanmalı taşıtların ÖTV matrahlarını yeniden belirlenebilecek. Ancak hibrit ya da elektrikli araçlara dair bir düzenleme yok. Burada ÖTV kanununa menzil ve batarya ifadelerini eklemekteki maksadımız, giderek yaygınlaşan bu araçlara ilişkin mevzuat alanında yapılacak değişikliklere ilişkin ön alıcı bir düzenleme getirmek. Yaşanabilecek olası sıkıntıları ilk aşamada çözebilmek adına kanunda yerini oluşturmaktır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber