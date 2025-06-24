İstanbul'da İlçe İlçe Güncel Kira Fiyatları Açıklandı

İstanbul'da kira fiyatları son aylarda dikkat çekici bir artış gösteriyor. Mayıs ayında ortalama 28 bin TL olan kira fiyatı, haziranda 30 bin TL'ye yükseldi.

İstanbul Gayrimenkul Değerleme'nin analizine göre, ağustos ayında ortalama kira fiyatının 32.500 TL'ye ulaşması bekleniyor. Özellikle tayin dönemi ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte binlerce hanede taşınma hareketliliği yaşanıyor. Emlak piyasasında ise kiralarda belirgin bir yükseliş eğilimi gözlemleniyor.

Dr. Ahmet Büyükduman'ın değerlendirmelerine göre, ilan kiraları bahar aylarında yükselip yaz ortasında zirve yapıyor ve kış sonuna kadar durgun seyrediyor. Marttan ağustosa kadar geçen 5 aylık dönemde İstanbul'da ilan kiralarında %30 civarında artış bekleniyor.

İstanbul'da İlçe İlçe Ortalama Kira Fiyatları

Arnavutköy: 20 bin TL

20 bin TL Ataşehir: 35 bin TL

35 bin TL Avcılar: 22 bin TL

22 bin TL Bağcılar: 19 bin TL

19 bin TL Bahçelievler: 25 bin TL

25 bin TL Bakırköy: 45 bin TL

45 bin TL Başakşehir: 35 bin TL

35 bin TL Bayrampaşa: 25 bin TL

25 bin TL Beşiktaş: 50 bin TL

50 bin TL Beykoz: 35 bin TL

35 bin TL Beylikdüzü: 30 bin TL

30 bin TL Beyoğlu: 32 bin TL

32 bin TL Büyükçekmece: 30 bin TL

30 bin TL Çatalca: 23 bin TL

23 bin TL Çekmeköy: 32 bin 500 TL

32 bin 500 TL Esenler: 25 bin TL

25 bin TL Esenyurt: 17 bin TL

17 bin TL Eyüpsultan: 40 bin TL

40 bin TL Fatih: 22 bin TL

22 bin TL Gaziosmanpaşa: 24 bin 500 TL

24 bin 500 TL Güngören: 25 bin TL

25 bin TL Kadıköy: 55 bin TL

55 bin TL Kağıthane: 27 bin 500 TL

27 bin 500 TL Kartal: 34 bin TL

34 bin TL Küçükçekmece: 27 bin TL

27 bin TL Maltepe: 35 bin TL

35 bin TL Pendik: 27 bin 500 TL

27 bin 500 TL Sancaktepe: 26 bin TL

26 bin TL Sarıyer: 55 bin TL

55 bin TL Silivri: 22 bin TL

22 bin TL Sultanbeyli: 22 bin TL

22 bin TL Sultangazi: 20 bin TL

20 bin TL Şile: 35 bin TL

35 bin TL Şişli: 31 bin TL

31 bin TL Tuzla: 27 bin TL

27 bin TL Ümraniye: 32 bin TL

32 bin TL Üsküdar: 36 bin TL

36 bin TL Zeytinburnu: 50 bin TL

En Ucuz ve En Pahalı İlçeler

Kira fiyatlarının en düşük olduğu ilk beş ilçe: Esenyurt, Bağcılar, Arnavutköy, Sultangazi ve Silivri.

Kira fiyatlarının en yüksek olduğu ilk beş ilçe: Sarıyer, Kadıköy, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Bakırköy.

Fatih ilçesinde ortalama kira fiyatı ise 22 bin TL seviyesinde. Bu ilçedeki eski yapı stokunun fazla olması, kira fiyatlarını etkileyen önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.



