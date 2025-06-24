Banka Görevlisi Kılığında Dolandırıcılık: 3 Kişi Tutuklandı

İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen ve beş ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 8 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında, şüphelilerin vatandaşlara cep telefonları üzerinden "Adınıza kredi kartı çıktı", "Promosyon parası yatırılacak", "Kart ücreti iadesi yapılacak" gibi söylemlerle mesaj bağlantıları gönderdiği ve bu bağlantılar aracılığıyla banka sistemlerine ulaşıp dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin 8 kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

Operasyonun Detayları

İstanbul merkezli olarak Ordu, Konya, Bursa ve Eskişehir illerinde özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

yakalandı. Aramalarda, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 1 dizüstü bilgisayar ve 12 cep telefonu ele geçirildi.

Soruşturma ve Sonuçlar