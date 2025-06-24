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Altının kilogram fiyatı 4 milyon 256 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gününün sonunda 4 milyon 256 bin 51 liraya geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2025 16:42, Son Güncelleme : 24 Haziran 2025 16:42
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Altının kilogram fiyatı 4 milyon 256 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 256 bin 51 lira, en yüksek 4 milyon 280 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,7 azalışla 4 milyon 256 bin 51 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 329 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 662 milyon 612 bin 151,82 lira, işlem miktarı ise 1.330,75 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 681 milyon 911 bin 993,70 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Zirve Değerli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış4.329.000,003.326,00
En Düşük4.256.050,503.300,00
En Yüksek4.280.000,003.355,00
Kapanış4.256.050,503.320,00
Ağırlıklı Ortalama4.268.163,893.335,98
Toplam İşlem Hacmi (TL)5.662.612.151,82
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.330,75
Toplam İşlem Adedi81

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