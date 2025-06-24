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Azerbaycan'dan AFAD'a iş birliği rozeti

Azerbaycan Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubunun standartlarının sağlanmasında Azerbaycan arama kurtarma ekiplerine olan destekleri nedeniyle AFAD Başkanlığı personeline iş birliği rozeti takdim etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2025 10:34, Son Güncelleme : 24 Haziran 2025 10:35
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Azerbaycan'dan AFAD'a iş birliği rozeti

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı (FHN), arama kurtarma ekiplerinin , Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG) kapsamında "orta sınıf" ekip olarak sınıflandırılabilmesi için çalışma başlattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) B Başkanlığı da 2015 yılından itibaren ekiplere destek ve danışmanlık hizmeti sağladı.

Azerbaycan Uluslararası Arama Kurtarma Ekibinin sınıflandırma aşamasını başarıyla tamamlaması üzerine, Azerbaycan Cumhuriyeti süreçte katkısı olan AFAD personeline iş birliği rozetleri verilmesini kararlaştırdı.

Bu kapsamda iş birliği rozetleri, AFAD Başkanlığı'nda düzenlenen törenle Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov tarafından AFAD personeline verildi.

AFAD Başkanı Pehlivan'ın açıklamaları

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin, "Tek millet iki devlet" anlayışı çerçevesinde her alanda artarak devam ettiğini belirtti.

Kardeşlik ve dostluk bağlarının, faaliyetlerle ve yapılan iş birlikleri ile her geçen gün daha da pekiştiğini ifade eden Pehlivan, şöyle konuştu:

"Bugün afet yönetimi alanında müştereken yapılan bir çalışmanın neticesini hep birlikte görmüş oluyoruz. Türkiye ile Azerbaycan arasında 2006 yılında afet yönetimi konusunda iş birliği anlaşması imzalanmış, 2018 yılında deprem izleme sistemleriyle ilgili iş birliği protokolü ve en sonunda bütün bu anlaşmaları devamı niteliğinde 2023 yılında deprem izleme konusunda mutabakat zaptı imzalanmış. Bu süreç devam ederken 2015 yılında BM'ye bağlı INSARAG akreditasyonu çerçevesinde AFAD'ımız ilgili uzman arkadaşlar marifetiyle Fevkalade Haller Nazırlığı ile iş birliği halinde Azerbaycan'da arama kurtarma ekiplerine akreditasyon eğitimi başlatmıştır. Geçen 8-9 yıllık süre içerisinde bu eğitimler başarıyla tamamlanmıştır."

Pehlivan, Azerbaycan'da artık uluslararası akreditasyonu olan ve orta seviye arama kurtarma sertifikası bulunan ekiplerin olduğunu söyledi.

Azerbaycan Fevkalade Haller Nazırlığının, bu konuda AFAD personelini, Büyükelçi Memmedov vasıtasıyla iş birliği rozeti takarak onore ettiğini dile getiren Pehlivan, şunları kaydetti:

"Kendilerine teşekkür ediyorum. Afet konusu, dünyanın ortak konusu. Bu konuda ne kadar yakın iş birliği ve koordinasyon olursa hem afetlere hazırlık hem de müdahale kapasiteleri de bir o kadar artacaktır. AFAD Başkanlığımız da her geçen gün tecrübe kazanan, imkanlarını geliştiren, gerek personel yapısı itibarıyla gerek teknolojik donanım itibarıyla her geçen gün mesafe katetmektedir. Kendi arama kurtarma personeli haricinde kamu kurum-kuruluşları ve sivil toplum teşkilatlarıyla birlikte toplam arama kurtarma personel sayımız 130 bini bulmuştur. Bunun yanında 70 binin üzerinde Destek AFAD Gönüllümüz vardır. Biz afetlerle mücadele konusunda bir yandan eğitimler vermek suretiyle bir yandan uluslararası teşkilatlarla iş birliği yapmak suretiyle müşterek eğitimler, tatbikatlar yaparak bu alanda hem kendi kapasitemizi geliştiriyoruz hem de bugün olduğu gibi protokol yapmış olduğumuz ülkelerle iş birliği yaparak onların da kapasitelerinin gelişmelerine elimizden gelen katkıyı sunuyoruz."

Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Memmedov da AFAD'a, Azerbaycan arama kurtarma ekiplerine verdikleri eğitim ve destekler nedeniyle teşekkürlerini sunarak, "En zor zamanlarda yardıma, desteğe ihtiyaç olunca her zaman ilk olarak bizler birbirimizin yanında oluruz. Öyle de olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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