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GSB Spor Okulları Yaz Dönemi Ücretsiz Eğitimlerle Başlıyor

GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları yaz dönemi başlıyor. 3-18 yaş arası çocuklara ücretsiz spor eğitimi fırsatı sunuluyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2025 10:49, Son Güncelleme : 24 Haziran 2025 10:50
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GSB Spor Okulları Yaz Dönemi Ücretsiz Eğitimlerle Başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından çocuk ve gençlerin vakitlerini daha verimli geçirebilmesi amacıyla her yıl düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'nda yaz dönemi, 2 Temmuz'da başlayacak. Bu kapsamda, yıl boyunca düzenlenen ve en fazla katılımın yaz aylarında sağlandığı eğitimler, "Yaza Hareketli Giriyoruz" sloganıyla gerçekleştirilecek.

GSB Spor Okulları kapsamında 3-18 yaş arası çocuk ve gençlere, tüm branşlarda ücretsiz sportif eğitimler verilecek. Eğitimler, 81 ilde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine bağlı spor tesislerinde, alanında uzman antrenörler eşliğinde yapılacak.

Katılımcılar İçin Fırsatlar

  • Yeteneğiyle ön plana çıkan çocuk ve gençler, spor kulüplerine, Anadolu Yıldızlar Ligi ve Okul Spor faaliyetlerine yönlendirilecek.
  • Tüm katılımcılara, Spor Bilgi Sistemi üzerinden sporcu kartı oluşturulacak.

Bakan Osman Aşkın Bak'ın Açıklamaları

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'na ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, gençlerin hayatlarına faydalı bir şekilde dokunabilmek için çalıştıklarını ifade etti. Bakan Bak, çocuk ve gençlerin spor aracılığıyla sosyalleşmelerini, hareketli olmalarını, sporla tanışmalarını ve spor yapma alışkanlığı kazanmalarını çok önemsediklerini vurguladı.

Her Çocuk Bir Cevher

Her çocuğun keşfedilmeyi bekleyen bir cevher olduğunu vurgulayan Bak, "GSB Spor Okulları'nda verilecek eğitimlerle, çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları spora yönlendirmeyi, spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturmayı, onların en az bir spor dalında uzmanlaşmasını ve sporun daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Yeni yapılan ve yenilenen tesislerimiz, imkanlarımızla çocuk ve gençlerimizin yanındayız. Onların hayallerine destek olmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


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