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Jandarma Ekiplerinden Yozgat'ta Engellilere Anlamlı Hediye

Yozgat'ta jandarma ekipleri, kent merkezi ve Yerköy'de belirlenen engelli vatandaşları evlerinde ziyaret edip tekerlekli sandalye desteği sağladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2025 11:13, Son Güncelleme : 24 Haziran 2025 11:10
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Jandarma Ekiplerinden Yozgat'ta Engellilere Anlamlı Hediye

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "1 günde, 1 haftada değil, jandarma her zaman yanınızda" sloganı kapsamında ihtiyaç sahibi 5 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti. Valilik koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında jandarma ekipleri, kent merkezi ve Yerköy ilçesinde belirlenen aileleri evlerinde ziyaret etti. Engelli bireyler ve aileleriyle sohbet eden ekipler, taleplerini dinleyerek moral verdi. Ekipler tarafından, imkanı olmayan 5 engelli vatandaşa tekerlekli sandalyeleri hediye edildi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren aileler, desteklerinden dolayı jandarma personeline teşekkür etti.

Jandarmanın Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri

  • İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlara destek sağlanması
  • Ailelerin evlerinde ziyaret edilerek taleplerinin dinlenmesi
  • Toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi

Desteklerin Önemi

Bu tür sosyal sorumluluk projeleri, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırırken, toplumda dayanışma ve yardımlaşma bilincinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Jandarma ekiplerinin bu tür faaliyetleri, vatandaşlar tarafından takdirle karşılanmaktadır.


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