Jandarma Ekiplerinden Yozgat'ta Engellilere Anlamlı Hediye

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "1 günde, 1 haftada değil, jandarma her zaman yanınızda" sloganı kapsamında ihtiyaç sahibi 5 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti. Valilik koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında jandarma ekipleri, kent merkezi ve Yerköy ilçesinde belirlenen aileleri evlerinde ziyaret etti. Engelli bireyler ve aileleriyle sohbet eden ekipler, taleplerini dinleyerek moral verdi. Ekipler tarafından, imkanı olmayan 5 engelli vatandaşa tekerlekli sandalyeleri hediye edildi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren aileler, desteklerinden dolayı jandarma personeline teşekkür etti.

Jandarmanın Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri

İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlara destek sağlanması

Ailelerin evlerinde ziyaret edilerek taleplerinin dinlenmesi

Toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi

Desteklerin Önemi

Bu tür sosyal sorumluluk projeleri, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırırken, toplumda dayanışma ve yardımlaşma bilincinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Jandarma ekiplerinin bu tür faaliyetleri, vatandaşlar tarafından takdirle karşılanmaktadır.



