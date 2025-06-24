Kariyer.net Hakkında Rekabet Kurulu Soruşturması Başlatıldı

Rekabet Kurulu, Türkiye'nin önde gelen çevrim içi iş ilanı platformlarından Kariyer.net hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Kurul tarafından başlatılan bu soruşturma kapsamında, Kariyer.net'in rekabet kurallarına uygun hareket edip etmediği detaylı şekilde incelenecek. Soruşturmanın temelinde, platformun aynı ekonomik bütünlük içerisinde faaliyet gösteren "işinolsun.com" üzerinden gerçekleştirdiği bazı uygulamalar yer alıyor. Bu uygulamalar arasında veri birleştirme, fiyatlama davranışları ve yoğun reklam harcamaları bulunuyor.

Soruşturmanın Kapsamı

Veri birleştirme uygulaması: Kariyer.net'in, işinolsun.com ile veri birleştirerek rekabeti etkileyip etkilemediği araştırılacak.

Kariyer.net'in, işinolsun.com ile veri birleştirerek rekabeti etkileyip etkilemediği araştırılacak. Fiyatlama davranışı: Platformun fiyatlandırma stratejilerinin rekabeti bozucu olup olmadığı değerlendirilecek.

Platformun fiyatlandırma stratejilerinin rekabeti bozucu olup olmadığı değerlendirilecek. Yoğun reklam harcamaları: Reklam harcamalarının piyasadaki hakim durumu kötüye kullanıp kullanmadığı incelenecek.

Hakim Durumun Kötüye Kullanılması İddiası

Soruşturma kapsamında, Kariyer.net'in piyasadaki hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığı detaylı olarak ele alınacak. Bu süreçte, platformun rekabeti engelleyici veya bozucu herhangi bir faaliyette bulunup bulunmadığına dair bulgular değerlendirilecek.



